Туроператоры не спешат брать блоки мест на рейсы в Таиланд

Системы онлайн-бронирования туроператоров постепенно пополняются предложениями туров в Таиланд на зимний сезон – 2024/2025. Полетные программы еще в процессе верстки, количество городов, из которых могут быть поставлены самолеты на направление, по всей видимости, будет увеличиваться.

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В одной из туроператорских компаний порталу TourDom.ru рассказали, что с большой осторожностью рассматривают вариант взять места на планирующихся рейсах в Утапао – аэропорт курортного города Паттайя. Пока решено ограничиться блоком кресел на вылетах из Москвы, а относительно других городов, из которых могут полететь чартеры, принять решение позже, ориентируясь на текущий спрос.

У наших организованных туристов отдых в Паттайе традиционно пользуется меньшим спросом, чем на Пхукете. Но это не единственная причина осторожного подхода туроператора. В последнее время серьезную конкуренцию чартерам в Утапао составляют китайские перевозчики с их стыковочными рейсами в Бангкок, откуда трансфер в Паттайю немногим дольше, чем из Утапао. Авиакомпании из Китая предлагают очень выгодные цены на перелеты. На их основе туроператоры формируют GDS-туры (авиабилеты покупаются под запрос в глобальных системах дистрибуции и дополняются бронированием отеля, заказом трансфера, других услуг. – Ред.). Как пояснил наш собеседник, в его компании именно такие варианты пользуются повышенным спросом – туристы зачастую предпочитают стыковочный перелет китайскими авиакомпаниями прямым рейсам «Аэрофлота» или стыковочным других иностранных перевозчиков. Привлекает не только доступная стоимость, но и возможность воспользоваться безвизовым транзитом во время длительной пересадки в Китае – совершить экскурсию в ближайший к аэропорту мегаполис.

Туры в Таиланд на зимний сезон уже доступны для бронирования у многих туроператоров. Стоимость недельного отдыха в отелях 3* Пхукета с вылетами из Москвы в середине ноября начинается от 170 тыс. руб. за двоих, Паттайи – от 165 тыс. руб.