В ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере культуры и туризма

Департамент культуры и туризма Абу-Даби и Департамент туризма и древностей Эль-Фуджайры подписали меморандум о взаимопонимании с целью содействия обмену знаниями и привлечению посетителей в музеи. Об этом сообщает Emirates News Agency (WAM), партнер сети TV BRICS. Стороны так надеются простимулировать туризм и экономический рост в обоих эмиратах.

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Партнерство позволит властям регионов привлекать местных и международных туристов посредством маркетинговых и рекламных мероприятий.

Заместитель секретаря департамента культуры и туризма Абу-Даби Аль Хосани сказал, что освещение богатого художественного и культурного наследия обоих эмиратов будет способствовать развитию межкультурных связей.

Со своей стороны, генеральный директор Департамента туризма и древностей Фуджейры Аль Самахи заявил, что эти договоренности помогут продвигать культурное наследие эмирата.

«Это сотрудничество откроет новые перспективы для всех эмиратов в ОАЭ для обмена туристическим опытом и изучения новаторских практик, поскольку мы работаем над тем, чтобы сделать Фуджейру привлекательным местом как для внутреннего, так и для международного туризма», – отметил он.



Туризм является ключевым элементом долгосрочной стратегии экономической диверсификации Абу-Даби. Эмират недавно запустил свою «Стратегию туризма 2030», которая позволит сектору ежегодно добавлять 90 млрд дирхамов (2,2 трлн рублей) к ВВП ОАЭ к 2030 году.