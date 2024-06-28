Таиланд приглашает на «Фестиваль призраков»

Самобытный фестиваль Бун Луанг и Пхи Та Кхон, традиционно привлекающий внимание путешественников и местных жителей, проводится ежегодно на северо-востоке королевства — в районе Дан Сай провинции Лоэй. В 2024 году красочное мероприятие состоится вновь — так называемый «фестиваль призраков» пройдет с 7 по 9 июля при поддержке Туристического управления Таиланда.

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Бун Луанг и Пхи Та Кхон — неотъемлемая часть тайской культуры, которая у многих вызывает ассоциации с мексиканским Día de los Muertos или «Днем мертвых». Но как и многие другие местные фестивали, истоки Пхи Та Кхона тесно связаны с буддизмом. Считается, что когда предпоследнее воплощение Будды, принц Вессандара, вернулось на свою родину, то к этому было приурочено настолько грандиозное шествие, что к нему даже присоединились местные духи. В память об этой легенде горожане ежегодно примеряют маски впечатляющих размеров и выходят на праздничный парад.

Здесь принято танцевать и соревноваться в творческих способностях: многие жители прикладывают массу усилий, чтобы создать действительно впечатляющую маску из папье-маше и кокосовой древесины. Причем, приложить руку к ее изготовлению может далеко не каждый: создавать пхи так кхон позволено только потомкам определенных семей, члены которых занимаются этим ремеслом на протяжении веков. Костюмы для праздника в прежние времена шились из старой одежды или остатков ткани, но сегодня для этих целей чаще используют лоскутки разноцветной ткани, из которой должно получиться подобие комбинезона.

Интересный факт: Точную дату проведения фестиваля ежегодно определяют медиумы, но обычно он начинается в пятницу и приходится на первые выходные, следующие после шестого полнолуния в текущем году. Как правило, она выпадает на сезон дождей и варьируется в промежутке примерно с конца июня до начала июля.

Сегодня красочное шествие смело можно считать еще одним проявлением «мягкой силы» Таиланда: оно привлекает на север страны большое количество туристов, которые не только посещают праздничный парад, но и участвуют в церемонии подношения монахам в храме Ват Пхон Чай, сценических представлениях и конкурсе костюмов. Открывается фестиваль официальной церемонией возле городской администрации Дан Сай, а завершается — чтением 13 буддийских проповедей во всех населенных пунктах района.

Бун Луанг и Пхи Та Кхон — одна из самых узнаваемых традиций Исана наряду с такими мероприятиями, как фестиваль ракет Бун Банг Фай.