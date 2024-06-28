«Аэрофлот» позволит пассажирам выкупать места для сна

Авиакомпания "Аэрофлот" вводит на собственных рейсах услугу, позволяющую выкупать блок мест для сна. Стоимость такой услуги начинается от 6,8 тыс. рублей.

"Аэрофлот" вводит услугу Sleep+ на собственных рейсах. Теперь сервис доступен на ряде собственных международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777. Сервис позволяет выкупиь для комфортного сна блок из трех кресел у окна или блок из 4-х кресел в центральном ряду в салоне экономического класса", - говорится в сообщении компании.

За приобретение такой услуги пассажиру обещают предоставить спальный набор из бизнес-класса (матрас, простыня, подушка, плед и дорожный набор).

Услуга доступна на некоторых зарубежных направлениях, а также на рейсах на Дальний Восток.