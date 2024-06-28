В Испании не исключили введение запрета на апартаменты для туристов

Правительство Испании не исключает введение запрета на туристические апартаменты для обеспечения доступа к жилью местных жителей. Об этом заявила министр жилищного строительства и городской повестки дня Исабель Родригес.

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"Мы рассматриваем юридический инструмент, потому что для этого потребуется парламентское большинство, - сказала глава ведомства в интервью газете 20 Minutos. - Цель состоит в том, чтобы размещение туристов не препятствовало развитию жизни в городах и возможности получения достойного жилья по доступной цене". "Если нужно запретить, нужно запретить, - добавила она. - Если ограничений достаточно, мы ограничим".



Как отметила Родригес, власти страны не хотят, чтобы центры испанских городов превратились в "тематические парки".

21 июня мэр Барселоны Жауме Кольбони объявил, что власти столицы планируют к концу 2028 года отказаться от всех туристических апартаментов в городе на фоне роста цен на аренду и покупку квартир.

Испания является одним из самых популярных туристических направлений в мире. В 2023 году королевство с населением свыше 47 млн человек посетили более 85 млн гостей из-за рубежа.

Ранее в некоторых городах Испании прошли акции протеста против массового туризма.