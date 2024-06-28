Миллиардерам предложили новое погружение в Голубую дыру Дина на Багамах

Один из основателей компании OceanGate, которая занимается погружениями под воду на батискафах, запланировал отправку в одну из глубочайших дыр на земле. Об этом сообщило издание Independent.

Речь идёт о 58-летнем Гильермо Сонлейни, он основал OceanGate вместе с миллионером Стоктоном Рашем, который погиб в результате погружения батискафа к обломкам «Титаника» годом ранее. Сонлейн покинул компанию 10 лет назад и основал свою компанию Blue Marble Exploration.

Теперь эта компания разместила рекламу на погружение в Голубую дыру Дина на Багамах. Это подводная карстовая воронка глубиной 202 метра, местные называют её «вратами ада».

«Каждый год по разным причинам в Дыре Дина тонут несколько человек. Мы совершенно уверены, что при погружении наткнемся на человеческие останки и намерены выйти из этой ситуации с полагающимся уважением к семьям погибших», — говорится в рекламе.



На данный момент неизвестно, какой именно батискаф будет использоваться для погружения, однако в компании пообещали предоставить профессионалов для работы на борту. Также не названа стоимость.

Напомним, в июне 2023 года пятеро туристов, среди которых были богатейшие люди, погрузились на батискафе компании OceanGate. Через некоторое время батискаф пропал с радаров, его начали искать. Спустя несколько дней на дне были обнаружены обломки морского судна, все находящиеся на борту туристы погибли.

Ранее сообщалось, что в США захотели снять фильм на основе трагедии с батискафом.