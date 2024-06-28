Туристов разочаровала акция «Альфа Тревел» с кешбэком на авиабилеты в Турцию

Пятницу многие туристы начали в надежде выгодно купить авиабилеты в Турцию благодаря акции «Альфа Тревел», но были разочарованы. Сервис заблаговременно анонсировал возврат 30% стоимости от приобретенных в этот день билетов. На первый взгляд, было заманчиво и выгодно.

При подробном разборе оказалось, что в акции есть несколько неприятных для пассажиров моментов. Во-первых, организатор акции ограничил максимальный размер кешбэка в 5 тыс. руб. А это значит, что получить заявленную скидку можно было только при стоимости перелета в 15 тыс. В сезон за эти деньги сложно найти oneway. Разве что на отдельные даты и без багажа Таким образом, внушительная часть приобретавших места по акции получит назад далеко не треть, а просто 5 тыс. руб.

Во-вторых, даже те билеты, что укладывались в оговоренный бюджет, сервис предлагал по ценам выше, чем у перевозчика. Так, здесь за перелет 10 июля из Москвы в Анталью на борту «Победы» просят 13 841 руб. при минимальном тарифе. На сайте лоукостера ровно на тот же рейс можно попасть за 12 380. Схожая разница в пользу авиакомпании наблюдалась и при сравнении билетов на ту же дату у Utair – 14 160 против 12 473.

Попытки выбрать другие маршруты, чтобы найти выгоду, не помогли. Напротив, при покупке более дорогих билетов можно и в целом переплатить ту самую оговоренную сумму кешбэка. Например, если захотите улететь в августе «Аэрофлотом» из Пулково в Стамбул, то «Альфа Тревел» предложит место за 26 тыс., а нацперевозчик – за 23 тыс. А если полететь на борту Pegasus, то тут разница может быть еще больше. Самые выгодные начинаются от 26 тыс., масса вариантов в районе 30 тыс., а там, где обещают кешбэк, просят 34 тыс.

Из положительных моментов, обнаруженных при поиске, лишь билеты Southwind Airlines на те рейсы, которые уже нельзя купить у перевозчика. Но и они дороже, чем на другие вылеты авиакомпании в ту же дату на 2,5 тыс.

«Нет, конечно, и кешбэк в одну-две тысячи тоже хорош, но я не люблю, когда меня держат за дурачка и обещают совершенно другое», – обсуждают акцию в закрытом телеграм-канале для специалистов турбизнеса «Источники ТурДома». «В прошлую пятницу у них был Калининград по той же акции. Посмотрел на сайте АФЛ – 6600, а у “Альфы” – 8200».



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