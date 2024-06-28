Лайнер Astoria Grande впервые отправится в круиз по южному побережью Турции

Круизный лайнер Astoria Grande, совершающий путешествия из Сочи, впервые отправится в 10-дневный круиз по южному побережью Турции в марте 2025 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе судоходной компании "Аквилон", которая является генеральным агентом по продажам Astoria Grande.

"29 марта 2025 года Astoria Grande впервые отправится в 10-дневный круиз по южному побережью Турции. В насыщенной программе - Амасра, Бодрум, Мармарис, Анталья, Аланья, Измир и Стамбул", - говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что сезон в 2025 году откроется 1 марта с двух круизов в Египет с двухдневными остановками в Стамбуле и Александрии. Также будут доступны семидневные круизы по турецким курортам. Отмечается, что программа рассчитана до января следующего года. "Для сезона 2025 года оператор судна прорабатывает новые направления", - добавили в пресс-службе.

Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы. Лайнер совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции.

В 2023 году лайнер Astoria Grande совершил 39 круизов за сезон. На 2024 год запланировано 47 круизов.