Что нужно знать при планировании поездки в Узбекистан

В Узбекистан приезжают в основном ради достопримечательностей – туристы чаще всего выбирают поездки в Самарканд и Бухару, богатые памятниками прошлых эпох. Удобно, что из Москвы и других городов поставлены прямые рейсы на популярные туристические направления. Редакция обобщила информацию о правилах въезда, узнала стоимость авиабилетов в Узбекистан и туров в июле, выяснила, как обменять рубли на сумы и нюансы использовании карт UnionPay.

© tourdom.ru

Правила въезда в Узбекистан: нужна ли виза

Узбекистан – безвизовая страна для россиян с неограниченным сроком пребывания: для въезда достаточно предъявить загранпаспорт, действительный от полугода с даты въезда. Собственный документ также должны иметь дети любого возраста. Родителям несовершеннолетних стоит захватить свидетельство о рождении.

Обязательное условие – при нахождении более 15 дней туристам необходима регистрация по месту пребывания. Согласно штампу погранконтроля ее оформляют в отеле. При прибытии в следующий город процедура повторяется, если гость задержится на 3 дня. Для доказательств короткого нахождения в разных населенных пунктах в Посольстве РФ в Узбекистане посоветовали сохранять чеки и другие платежные документы.

Регистрационные карточки с QR-кодом потребуют при выезде из страны, за их отсутствие – штраф. Туроператоры рекомендуют при заселении уточнять, имеет ли гостиница лицензию на обслуживание иностранцев.

Среди ограничений – при въезде декларация наличных денег свыше эквивалента в 5,6 тыс. долларов, а вывозить разрешено – до 8 тыс. долларов. Осторожнее надо быть с лекарственными препаратами, например феназепам отнесен к запрещенным – в справке МИД перечислен ряд лекарств, которые вне закона в Узбекистане.

Авиабилеты в Самарканд

Из России в Узбекистан проложено много авиамаршрутов. Популярностью у туристов пользуются Самарканд, Бухара, Ташкент. Для примера посмотрели на отправление самолетов только за один субботний день, 20 июля, с возвращением 27-го числа.

На линии Москва – Самарканд дешевый билет по сравнению с другими оказался у «Победы» – от 21,9 тыс. руб. туда-обратно с ручной кладью 8 кг. А всего на этом направлении было 6 авиакомпаний и десяток рейсов.

Самый бюджетный авиабилет Москва – Бухара на эти даты нашли у «Аэрофлота» – от 21 тыс. руб. за round trip по тарифу с ручной кладью в 10 кг – из 4 авиаперевозчиков.

В Ташкент из Москвы стоимость кресла у Utair – от 21 тыс. руб. с разрешением взять в салон сумку весом 5 кг. В расписании на указанные дни было 11 рейсов от 6 авиаперевозчиков.

Из Санкт-Петербурга на 20 июля с возвращением через неделю несколько прямых рейсов в Ташкент. Например, цена у «Аэрофлота» – 40,3 тыс. руб. без багажа. А в Самарканд можно улететь за 38,2 тыс. руб. также только с ручной кладью на рейсе Uzbekistan Airways.

В Бухару из Пулково с отправлением 18 июля и назад через неделю за 30,8 тыс. руб. в оба конца доставит Uzbekistan Airways.

В столицу Узбекистана туристы могут улететь из Казани, Самары, Новосибирска и Красноярска. В Самарканд – из Нижнего Новгорода, Уфы, Сочи. Есть и другие авианаправления.

На поезде в Бухару

Между Россией и Узбекистаном установлено железнодорожное сообщение через территорию Казахстана, в пути –2–2,5 дня. Из Волгограда до Ташкента пассажирский поезд идет с остановками в Бухаре и Самарканде. Из Самары в столицу Узбекистана состав проходит через Оренбург. На линии Новосибирск – Ташкент поезд делает остановку в Барнауле. Стоимость железнодорожных билетов в Узбекистан от начала до конца маршрута в среднем около 13 тыс. руб. в плацкартном вагоне и от 19 тыс. руб. в купе в одну сторону.

Туры в Самарканд

Два десятка туроператоров сформировали турпакеты в Узбекистан из столицы и других городов на основе регулярных авиарейсов. Посмотрели для ориентирования несколько примеров на середину июля.

Самый дешевый тур в Самарканд из Москвы на двоих – 84,5 тыс. руб. (при этом туроператор отметил, что в стоимость входит туристический сбор в 5 тыс. руб.) на 6 ночей с завтраками. Заезд в Hilton Garden Inn Samarkand Afrosiyob 4* – 20 июля.

Из столицы поисковик предлагает туры на двоих, например, на 27 июля в Movenpick Hotel 5* – от 108 тыс. руб. за 6 ночей плюс одна в дороге. А в отель Samarkand Regency Amir Timur 5* – от 169 тыс. руб. на неделю. Питание в турпакетах – завтраки.

Купить тур из Санкт-Петербурга в Самарканд можно, в частности, в тот же Hilton Garden Inn Samarkand Afrosiyob 4* – от 107 тыс. руб. и плюс 5,9 тыс. руб. за турсбор на 7 ночей на двоих с питанием BB и заездом 19 июля.

Туры в Бухару

Недорогой тур из Москвы в Бухару с вылетом 20 июля – от 75 тыс. руб. за 6 ночей на двоих с завтраками в отеле Reikartz Bahor 4*. В комплексе Asia Bukhara 4* при таких же условиях турпакет стоит от 109 тыс. руб., а в Mercure Hotel 4* – от 168 тыс. руб.

Турпакет из Санкт-Петербурга в Бухару в Reikartz Bahor 4* – от 108 тыс. руб. за неделю на двоих с завтраками и вылетом 22 июля. С заселением в этот же день в Old Bukhara 4* – недельный тур от 124 тыс. руб. также на BB.

Курс рубля в Узбекистане и банковские карты

В Узбекистане банковские карты UnionPay вполне рабочий способ безналичной оплаты и снятия наличных в банкоматах. Туристы использовали пластик от не попавших под санкции банков. Про карту Газпромбанка рассказали, что ей оплачивали в Ташкенте и Самарканде в отелях и ресторанах, ее принимали в кассах при входе на достопримечательности. В чате отметили, что наличные на отдыхе потребовались лишь для оплаты такси.

Опыт поездки с картой Россельхозбанка также в целом положительный. В частности, в Ташкенте ее принимали на обзорной площадке телебашни и в Cafe 1991. Среди других примеров использования – горнолыжный курорт Амирсой и винодельня Uzumfermer. Были и неудачи – в одном из ташкентских магазинов карту отвергли сразу же, хотя, по словам туриста, там был POS-терминал, через который в других местах оплата проходила.

Обмен рублей в Узбекистане можно сделать в основном в банках. Туристы заметили, что обменников немного. Например, в Бухаре обменный пункт с трудом нашли рядом со старым городом, в Самарканде была такая же история.

В пабликах советуют идти на базары и там искать частных менял. «Где увидишь курс 130, меняй – не думай, больше не найдешь», – написали в соцсетях. При этом в Бухаре россияне обменивали деньги из расчета 135 узбекских сумов за 1 рубль, а в Самарканде давали еще больше. Официальные котировки Центробанка почти весь июнь держались около отметки 1:143–144.

Ранее «ТурДом» писал, что Узбекистан решил привлечь туристов продажей золота – в слитках от 10 граммов до килограмма. Ввести драгметалл в Россию можно при условии декларирования.