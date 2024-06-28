Туристка описала турецкий курорт фразой «очень разочаровал»

Российская туристка побывала на популярном турецком курорте Фетхие и описала его фразой «очень разочаровал». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, она часто посещает Турцию, однако в Фетхие больше не вернется. Первым ее разочарованием стал отель Mykonut, территория которого оказалась меньше, чем было показано на фото.

«Ну да ладно, я отдыхала одна и не планировала много времени находиться в отеле. Но мой шок было сложно описать после того, как в ванной я увидела клочок черных волос!» — пожаловалась россиянка. Кроме того, в гостинице подавали скудные завтраки, заявила она.



Также путешественница отметила, что в самом городе за пределами туристической улицы нечем заняться.

«Курорт больше направлен на европейцев, а не на граждан СНГ. Молодежи мало, в основном старые англичане. Цены были необоснованно высокими, поэтому большую часть своего бюджета я потратила на обеды и ужины, а не на сувениры», — заключила она.



Ранее стало известно, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом заявил местный экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.