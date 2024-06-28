В ХМАО рухнули цены на авиабилеты в Турцию
В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты в Анталью. Стоимость прямого перелета из Сургута на турецкий курорт в июле снизилась почти до 10 тысяч рублей.
«Стоимость перелета Сургут-Анталья на 10 июля в одну сторону составляет 9989 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».
Согласно графику цен, это самая низкая стоимость направления в июле, а максимальная цена может доходить до 25 тысяч рублей.
Перелеты из Нижневартовска в это время также являются самыми дешевыми. Однако билеты отсюда в Анталью обойдутся дороже — более 17 тысяч рублей в один конец.
Турция является одним из самых популярных туристических направлений у югорчан, в том числе из-за наличия прямых авиарейсов, отмечают турагенты. При этом найти билеты по низким ценам чаще всего можно лишь во время акций.
«Последние места на самолеты часто выкладывают по сниженным ценам. Но это чисто билеты — туры обходятся, конечно, дороже», — поясняет URA.RU турагент компании «Семь чудес» Марианна Кульченко.