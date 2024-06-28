В ХМАО рухнули цены на авиабилеты в Турцию

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты в Анталью. Стоимость прямого перелета из Сургута на турецкий курорт в июле снизилась почти до 10 тысяч рублей.

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«Стоимость перелета Сургут-Анталья на 10 июля в одну сторону составляет 9989 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».



Согласно графику цен, это самая низкая стоимость направления в июле, а максимальная цена может доходить до 25 тысяч рублей.

Перелеты из Нижневартовска в это время также являются самыми дешевыми. Однако билеты отсюда в Анталью обойдутся дороже — более 17 тысяч рублей в один конец.

Турция является одним из самых популярных туристических направлений у югорчан, в том числе из-за наличия прямых авиарейсов, отмечают турагенты. При этом найти билеты по низким ценам чаще всего можно лишь во время акций.