Немецкие турагенты намерены включить турецкие отели в «черный список»

Одна из авторитетных немецких сетей турагентств Schmetterling International обвинили турецкие отели в намерении получить выгоду от банкротства европейского туроператора FTI Group.

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Глава компании Омер Кераджу отметил, что все чаще получает информация о том, что некоторые турецкие отели пытаются нажиться на уходе FTI с рынка. Они предлагают клиентам дополнительные скидки, чтобы склонить путешественников бронировать номера напрямую.

Кераджу добавил, что так турецкие отельеры пытаются переманить туристов, которые были привлечены подразделениями Schmetterling International.

Глава компании пригрозил «уводящие клиентов у Schmetterling International» отелям включением в черный список и удаление из портфолио сети.

Эксперты не исключают, что политика администраций отелей в Турции объясняется не получением дополнительной выгоды, а утратой доверия к туристическому рынку Германии на фоне банкротства FTI Group, пишет «Южный федеральный».

Ранее эксперт опровергала слухи о резком подорожании отдыха в Турции.