В Турции разочарованы загрузкой отелей на июль

Вопреки прежним заверениям в высокой заполняемости гостиниц на летний сезон представители турбизнеса Турции вдруг констатировали – загрузка многих отелей Анталийского побережья на июль все же недостаточна. Об этом пишет портал tutizmguncel.com.

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Издание, в частности, цитирует главного советника президента Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Хамита Кука: «В июне гостиницы были заполнены благодаря наплыву отдыхающих в период празднования Курбан-байрама. Но июль начался с низкого уровня. Отели сделали 10–15-процентные скидки на распродажи в последнюю минуту. Дисконт предусмотрен не только для россиян, но и для рынков Великобритании и Германии». Какие именно объекты размещения дали спецпредложения, представитель TÜRSAB не уточнил. Мы проверили «историю цен» на туры в ряд популярных гостиниц 5* с вылетами из Москвы в ближайшие даты. Некоторые турпакеты действительно можно забронировать на 5–15 тыс. руб. дешевле, чем они стоили 2–3 дня назад. Но это может быть связано как со скидками от отелей, так и с распродажей туроператорами остатков мест на авиарейсах. При этом есть и гостиницы, туры в которые накануне вылета напротив продаются дороже.

Президент Kemer Promotion Foundation Волкан Йорулмаз отметил, что, несмотря на высокий сезон, средняя заполняемость отелей составляет 60–70%. Это не лучший показатель, тем не менее представитель турбизнеса Кемера не сторонник того, чтобы отельеры выпускали на рынок спецпредложения. Свою позицию он объяснил так: из-за высокой инфляции потеря рентабельности у гостиниц в этом сезоне составит 25%, а скидки на размещение еще больше ухудшат эту цифру.

По всей видимости, гостиничный бизнес Турции пока колеблется по поводу того, стимулировать ли спрос дисконтами. «Отельеры стараются, насколько это возможно, продолжать использовать контрактные цены, не предлагать скидки», – описывает текущую ситуацию на рынке Бурхан Шишли, Президент Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTID).