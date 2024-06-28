Стюардессы в сети пожаловались на пристававших к ним в самолете пассажиров

Иностранные стюардессы пожаловались в сети на пристававших к ним во время полета пассажиров. Своими историями они поделились на форуме Reddit.

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Так, одна из пользовательниц рассказала, что молодой человек стал приставать к ней, когда остальные пассажиры покидали борт и не могли этого заметить. По ее словам, она не смогла нагрубить обидчику, так как находилась на работе и должна была быть вежливой.

Другая стюардесса заявила, что ее лучшие свидания были именно с путешественниками после знакомств в самолете. При этом многие комментаторы поделились, что стараются вообще не реагировать на внимание со стороны противоположного пола.

«Я просто мило улыбаюсь и ухожу», «Хуже, когда это делает пилот. Над пассажирами еще можно посмеяться», «Я избавилась от этой проблемы благодаря лишнему весу», — рассказали пользователи сети.



Ранее иностранные бортпроводники объяснили в сети реальное назначение кнопки вызова членов экипажа и рассказали, за что ненавидят пассажиров. Пользователи, работающие бортпроводниками, отметили, что пассажиры любят нажимать кнопку вызова, как только самолет отрывается от земли.