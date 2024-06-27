Блогер рассказал о неприятном отличии европейцев от россиян

Популярная российская блогер Ксения Хоффман (настоящая фамилия Бондарева) рассказала о неприятном отличии россиян от европейцев. Об этом она рассказала в подкасте на You-Tube канале «DAВАЙ».

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По словам Хоффман, она состоит в отношениях с иностранцем.

"Для него нормально обратиться ко мне «эй». То есть для них это не что-то грубое", — рассказала Хоффман.



По словам блогера, если такое произойдет в России, то есть риск конфликта. При этом сильных отличий в менталитете у россиян и европейцев блогер не заметила.

Российский тревел-блогер побывал в США и перечислил десять раздражающих его местных особенностей жизни. Первый момент, который шокировал туриста, — это налоги. Они часто не указываются в ценниках магазинов. Помимо этого, блогера удивила необходимость оставлять чаевые в кафе и ресторанах. Отказаться от них практически невозможно, так как это считается дурным тоном.

В свою очередь блогерша из Казахстана Мадина рассказала, что в Японии огромное разнообразие продуктов, однако цены в этой азиатской стране женщина описала словами «можно разориться».