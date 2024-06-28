Туристка оплатила 114 долларов за такси из-за нежелания ставить мобильное приложение

В разгар сезона отпусков из Турции поступил сигнал о конфликтной ситуации: туристка пожаловалась своему турагенту, что за день до окончания отдыха гид якобы отказался сообщить время трансфера в аэропорт. Вместо этого ей предложили скачать мобильное приложение и ввести QR-код. Девушке эти требования показались трудновыполнимыми – места на телефоне у нее было мало, где взять код, непонятно. Поэтому, несмотря на то что в тур был включен специальный трансфер для премиум-отелей, заказала такси за 114 долларов.

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При этом ранее, при встрече в аэропорту Антальи, все прошло отлично. А конфликт с выездом возник из-за того, что код отдыхающим давали на встрече с гидом, где россиянка не смогла присутствовать – с двумя маленькими детьми ей это было неудобно, к тому же она не планировала покупать экскурсии.

По словам турагента Елены, клиентка отнеслась к инциденту спокойно, но деньги все же хочет вернуть. В туроператоре турагента попросили собрать чеки, подтверждающие оплату такси, и пообещали сделать возврат за неиспользованный трансфер.

Конфликт исчерпан, но на будущее Елена считает правильным сделать такой вывод: гид должен проинформировать гостей о возможности узнавать время выезда из отеля на ресепшен.

«Получается, что турист, который не был на инфовстрече, не будет иметь информацию об оплаченной услуге? У туриста может быть кнопочный телефон, на смартфоне может быть мало места. Наконец, некоторые просто не хотят заниматься установкой приложений на отдыхе».



Туристов, по мнению турагента, стоит предупреждать, что, независимо от того, какой трансфер заказан – групповой или специальный, информация о нем обязательно появится на ресепшен или на стенде накануне выезда.