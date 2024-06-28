Турэксперт развеяла миф о летнем отдыхе в Таиланде

Летом вместо Пхукета, который считается самым популярным курортом Таиланда, стоит посетить Паттайю и Ко Самет, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнила, что в летний сезон климат в этих районах более сухой и мягкий, из-за чего жара ощущается не так сильно. Кроме того, по ее словам, в этот период там нет сильных дождей.

Пхукет плохо подходит для пляжного туристического отдыха в летние месяцы из-за дождей, повышенной влажности и очень высоких температур. Что касается более восточных частей страны — это, например, Паттайя или остров Ко Самет, — то там климат более мягкий, сухой, — отметила Ансталь.



Она подчеркнула, что цены на отдых в Таиланде летом ниже примерно на 20–30% по сравнению с зимним сезоном. Так, по словам Ансталь, зимний отдых в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 100 тысяч рублей за неделю, в то время как летом придется заплатить 65–75 тысяч рублей.

В летнее время путевки в Таиланд значительно дешевле, примерно на 20–30%, в отличие от зимнего сезона. Если зимой отдых в отеле «три звезды» обходился туристу в среднем почти в 100 тысяч рублей, то сейчас за неделю проживания цена составляет примерно 65–75 тысяч на человека, — заключила турэксперт.



Ансталь ранее рассказала, что самым комфортным зарубежным курортом для летнего отдыха является Марокко. Она уточнила, что там держится температура в пределах 20–25 градусов тепла в летний сезон. По ее словам, туда можно добраться прямым рейсом.