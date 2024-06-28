Туристка описала еду в США фразой «отравиться — проще простого»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и попробовала блюдо из свежих фруктов в уличном киоске Лос-Анджелеса. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации рассказала, что она взяла микс из манго, ананаса, папайи, дыни и огурцов, посыпанный чили и политый лаймовым соком. По словам россиянки, мексиканец резал фрукты и овощи ножом на доске, но ни доску, ни нож перед этим не вымыл.

«Такие залежавшиеся инструменты обязательно нужно мыть, и такое халатное отношение к уличным блюдам мне напомнило Азию. Отравиться в таких условиях — проще простого. Жара, пыль, фрукты с витрины, и бог знает, моет он их или просто чистит при покупателях?» — такими фразами описала местную еду путешественница.



Ершова добавила, что этот набор фруктов обошелся ей примерно в 10 долларов (около 878 рублей).

«Для такого освежающего закусочного опыта цена абсолютна неадекватная. Человек ссылался на мысли в своей голове, и когда мы спросили, сколько все это стоит, он ляпнул рандомную сумму», — возмутилась россиянка, предположив, что для местных мексиканцев ценник не такой, как для «белых туристов в свежих рубашках».



Ранее эта же тревел-блогерша пожаловалась на надменных американских бомжей, которые «многое могут себе позволить». По ее словам, бездомные в США чувствуют себя королями.