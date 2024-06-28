Туристам запретили въезд на курорт Европы из-за «опасной ситуации с гигиеной»

Туристам временно запретили въезд на итальянский остров Капри из-за «опасной ситуации в области здравоохранения и гигиены». Об этом пишет Daily Express.

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По данным издания, популярный курорт Европы пострадал от проблем с водоснабжением. Из-за этого мэр острова Паоло Фалько велел немедленно ограничить въезд на Капри для туристов.

«Ситуация в области здравоохранения и гигиены является взрывоопасной, мы приняли контрмеры, активировали кризисное подразделение и издали ограничительный приказ», — заявил чиновник.



Как сообщает источник, проблемы возникли из-за сбоя в водоснабжении на материке, от которого зависит остров. Уточняется, что некоторые его районы остались полностью без воды.

По распоряжению мэра продажа билетов на паромы была прекращена, что привело к огромным очередям в портах Неаполя, откуда можно добраться до Капри. Более того, власти остановили все направлявшиеся на остров суда, заставили их вернуться на материк и высадить пассажиров.

Издание Daily Mirror уточняет, что позже, когда технические проблемы, вызвавшие перебои с водоснабжением, были решены, запрет мэра был отменен.

Ранее австралийская туристка побывала на побережье Амальфи в Италии и пожаловалась на тошнотворный запах от людей. По словам путешественницы, местные жители «не знают, что такое дезодорант».