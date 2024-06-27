Исследователи назвали безальтернативную страну для отдыха россиян летом

Турция названа безальтернативным лидером для отдыха россиян летом 2024 года. Об этом говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Как сообщают туристические агентства, вопреки росту цен на отдых в популярной курортной стране, спрос на нее остается максимальным. При этом отрыв от остальных направлений у Турции большой — на нее приходится порядка половины всех продаж организованных туров на июль и август.

По словам руководителя комитета РСТ по агентской деятельности, генерального директора сети Сергея Агафонова, интерес к Турции стабильно растет с весны. Это происходит благодаря огромному выбору туров с размещением в отелях самого разного уровня.

Ранее стало известно, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом заявил местный экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.