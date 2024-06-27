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Названа безальтернативная страна для отдыха россиян летом

Турция названа безальтернативным лидером для отдыха россиян летом 2024 года. Об этом говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Исследователи назвали безальтернативную страну для отдыха россиян летом
© Globallookpress

Как сообщают туристические агентства, вопреки росту цен на отдых в популярной курортной стране, спрос на нее остается максимальным. При этом отрыв от остальных направлений у Турции большой — на нее приходится порядка половины всех продаж организованных туров на июль и август.

По словам руководителя комитета РСТ по агентской деятельности, генерального директора сети Сергея Агафонова, интерес к Турции стабильно растет с весны. Это происходит благодаря огромному выбору туров с размещением в отелях самого разного уровня.

Ранее стало известно, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом заявил местный экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.

Отдых за границей
Сергей Агафонов
Российский союз туриндустрии