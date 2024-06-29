Турки массово покидают свои курорты

В Турции наблюдается значительное изменение туристических предпочтений: все больше турецких граждан выбирают для отдыха не местные курорты, а более доступные по стоимости направления за границей.

Экономические проблемы в стране способствуют росту цен на отдых и продукты питания, что делает турецкие курорты менее привлекательными для местных жителей, передает издание alanyamedya. Греция начала выдавать визы турецким туристам сроком на одну неделю при въезде на некоторые острова, и количество турок, отправляющихся туда, увеличилось в 10 раз. Греческие власти отмечают, что турецкие туристы тратят больше, чем европейцы.

Популярностью среди турецких туристов пользуются также Египет и ОАЭ. Из-за высокой инфляции в Турции рост цен на продукты питания и топливо также отражается на стоимости проживания и отдыха. Местные предприятия повысили цены, что лишило турецких туристов возможности отдыхать на родных курортах.

В качестве примера: в Измире 8 ночей в 5-звездочном отеле обойдутся в 72 тыс. турецких лир, в Греции - от 50 тыс., а в Дубае - 37 тыс. турецких лир. Эксперты предупреждают, что пока турецкие туристы выбирают для отдыха другие страны, валюта утекает за границу, сообщает издание «Турпром».

Сообщалось, что после начала специальной военной операции многие россияне стали отдавать предпочтение отдыху в Турции.

Ранее писалось о том, что число бронирований гостиниц перед Алыми парусами выросло на 20%.