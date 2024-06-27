Индонезия ждет возобновления прямых рейсов с Россией

Индонезия не теряет надежды на скорое восстановление прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно в интервью РИА «Новости».

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«Мы все еще ведем переговоры. И эта проблема не новая, у нас такие дискуссии ведутся уже несколько лет. Есть некоторые технические проблемы, которые решаются», – пояснил министр.



Прямые рейсы между Россией и Индонезией, по мнению Уно, имеют ряд преимуществ: они будут более экологичными, доступными по цене и позволят туристам из России проводить больше времени в стране, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на местную экономику.

«Надеюсь, в ближайшее время все будет решено», – выразил уверенность чиновник.



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