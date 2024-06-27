Отдых в КНДР: цена вопроса и что включено в тур

Путешествие в Северную Корею – это не просто поездка, а погружение в уникальную культуру и историю. Страна, окутанная тайной и мифами, привлекает внимание туристов, желающих увидеть мир с необычного ракурса. Однако, как и любое путешествие, отдых в КНДР имеет свою цену.

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Как пишет life.ru, стоимость недельного тура в КНДР для одного человека составляет около 95 тысяч рублей. Это на 15% больше, чем в начале года, когда тур стоил около 83 тысяч рублей.

Что входит в стоимость тура:

Авиабилеты: поездка начинается с перелёта из Владивостока в Пхеньян и обратно;

Проживание: тур включает проживание в отеле, соответствующем стандартам КНДР;

Питание: в стоимость входит трёхразовое питание, которое, как правило, организуется в ресторанах при гостиницах;

Экскурсии: вас ждут посещение достопримечательностей, включая исторические памятники, музеи и культурные центры;

Трансфер: туристы будут обеспечены комфортным транспортом для перемещения по стране;

Гид: на протяжении всей поездки вас сопровождает гид, который не только расскажет о стране, но и обеспечит безопасность и комфорт.

Цена зависит от количества человек в группе:

6-9 человек: 80 000 рублей;

10-15 человек: 75 000 рублей;

Больше 16 человек: 71 000 рублей.

Виза в КНДР оплачивается отдельно в аэропорту по прибытии и стоит около 5 000 рублей.

Туристы в КНДР могут насладиться пляжным отдыхом и посетить знаменитые достопримечательности. Путешествие в Северную Корею - это уникальный опыт, который позволяет заглянуть в мир, отличный от всего, что вы знаете. Цена тура может показаться высокой, но она включает в себя широкий спектр услуг, которые обеспечивают безопасность, комфорт и возможность увидеть уникальные достопримечательности страны. Важно помнить, что путешествие в КНДР - это отдельное приключение, требующее особой подготовки и определенного набора характеристик.

Напомним, что 18 июня Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом, что стало первым визитом российского президента в КНДР за 15 лет. В ходе переговоров с Ким Чен Ыном стороны заключили договор о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам северокорейского лидера, предусматривает развитие сотрудничества в самых разных сферах, включая военную.