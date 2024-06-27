Где чаще всего отдыхают туристы-одиночки

Сервис бронирования отелей и гостиниц «Островок» поделился статистикой, согласно которой российские туристы, предпочитающие организовывать свой отдых без посредничества туристических фирм, предпочитают отправляться в Белоруссию, Абхазию, Турцию и Тайланд. Также в десятку самых популярных направлений входят Франция и Испания.

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Отмечается, что хоть процент зарубежных бронирований традиционно невысокий, но он вырос относительно 2023 года на 72%. Если в прошлом году их было лишь 8% от всех бронирований, то в 2024 уже 12%. Но половина от общего объема заказов приходится на страны СНГ.

Ранее сообщалось, что в 2024 году стоимость отдыха в Турции в среднем даже снизилась.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что за последние два года число иностранных туристов в России выросло на 50%.