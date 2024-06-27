На побережье Пхукета произошло нашествие ядовитых физалий

В Таиланде произошло нашествие ядовитых физалий, более известных как португальские кораблики. Об этом пишет The Thaiger.

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Опасные существа замечены у побережья Рача-Яй на популярном у россиян азиатском курорте Пхукет. Отмечается, что местные власти уже установили предупреждающие таблички на острове.

Туристов просят проявлять бдительность, поскольку прикосновение к физалии грозит сильным ожогом, который впоследствии может привести к анафилактическому шоку.

Ранее стало известно, что российские туристы массово устремились в Таиланд. С января по июнь 2024 года популярную курортную страну Азии посетили 867,7 тысячи соотечественников.