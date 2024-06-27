Российских туристов попросили воздержаться от поездок в Ливан

Россиян призвали воздержаться от поездок в Ливан в связи с опасностью эскалации ситуации на границе с Израилем. Об этом заявил российский посол в ближневосточной стране Александр Рудаков, его слова приводит ТАСС.

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«Мы все-таки рекомендуем для <…> российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по каким-то, так скажем, небольшим вопросам или по небольшим своим делам, воздержаться от этого всего, пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится», — заявил высокопоставленный дипломат.



Рудаков также отметил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности диппредставительства и его сотрудников.

Ранее сообщалось, что Франция поддержит Вооруженные силы (ВС) Ливана в случае размещения им войск на южной границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности.