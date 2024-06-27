Отдыхающих на Бали россиян начнут наказывать «без колебаний»

В Индонезии начнут без колебаний наказывать иностранных туристов, в том числе россиян, за нарушение закона. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил министр туризма и креативной экономики популярной курортной страны Сандиага Уно.

По словам главы ведомства, местные власти больше не потерпят несоблюдение закона со стороны отдыхающих.

«Раньше, пожалуй, высказывались мнения, что здесь можно "решать вопросы" в обход закона, но это уже не так, — пояснил он. — После реформ законодательство и человеческий капитал в этой стране значительно улучшились».



Министр отметил, что Индонезия также планирует усилить присутствие сил безопасности на острове Бали, в том числе с помощью искусственного интеллекта, системы распознания и туристической «полиции».

«Есть также местные культуры, обычаи которых вам нужно соблюдать, — добавил Уно. — Также придайте стратегическое значение отношениям страны, откуда вы родом, и принимающей страны, которую вы посещаете».



Ранее стало известно, что Индонезия может включить карты российский платежной системы «Мир» как способ оплаты турсбора на Бали. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно допустил, что это может случиться уже в августе.