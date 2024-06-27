Топ самых опасных пляжей в мире — откажитесь от поездки

Наверное, каждый любитель пляжного отдыха рано или поздно задумывался, какой же пляж выбрать во время очередной поездки. Однако, даже самая шикарная прибрежная линия может оказаться капканом смерти. Режиссер и продюсер популярного канала о путешествиях Алена Никольская точно знает, на каких пляжах мира не стоит раскладывать шезлонг.

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Остров Сентинел

Остров в Бенгальском заливе. По мнению нашего эксперта, это самое опасное место в мире, причем неважно, насколько вы опытный турист. Все дело в том, что местные племена крайне агрессивно относятся к любому вторжению извне. Даже местные рыбаки не рискуют приближаться к береговой линии острова, так как туземцы сразу же начинают обстреливать из лука. Алена: «Так как остров находится под влиянием Индии, страна ввела правило на законодательном уровне — никто не имеет права вторгаться на землю местного племени».

Острова Бикини

Если вас интересуют пляжи в водах Тихого океана, от варианта отдыха на Маршалловых Островах, более известных как острова Бикини, стоит отказаться. В прошлом веке эти места использовали американские военные для ядерных испытаний. Так как период полураспада атома длительный, находиться на островах, пусть и с потрясающими пляжами, просто опасно для жизни.

Остров Фрейзер

С апреля по октябрь на австралийском пляже острова Фрейзер лучше не появляться. Проблема в миграции опаснейших медуз ируканджи. Они практически незаметны в воде. Алена: «Австралия вообще опасна, но некоторые виды морских обитателей могут убить за несколько часов». Яд этих медуз невероятно опасен для человека. На австралийских пляжах часто можно найти точки, которые обустроены специально для помощи туристам, пострадавшим от ядовитых медуз.

Берег скелетов

Опасная прибрежная зона в Южной Африке. Здесь практически не бывает осадков, из-за чего земля высыхает насквозь. Берегом скелетов эта местность называется из-за выкинутых из океана остовов разбившихся кораблей. Пляж буквально кишит хищниками — львами и шакалами. Помимо прочего, все побережье Южной Африки можно считать практически непригодным для беззаботного отдыха — здесь огромное количество белых акул.

Пляжи Сан-Паулу

Воды около Сан-Паулу в Бразилии считаются опасными из-за большого количества пираний. Рыбы настолько большие, что могут буквально заживо съесть человека. Как правило, местные туроператоры стараются не упоминать об этом моменте, чтобы не спугнуть любителей пляжного отдыха.

Пляжи Нью-Смирна

Пляжи во Флориде, которые едва ли можно назвать привлекательными для туристов. Рядом очень часто сталкиваются суда, а также именно здесь самое большое количество утонивших на всем побережье. Местные считают пляж несчастливым вполне обоснованно.