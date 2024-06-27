Новые правила въезда в Абхазию для туристов. Что изменилось

Абхазия всегда привлекала большой поток туристов из России, однако в этом году действуют новые правила для въезда. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что изменилось и как теперь можно попасть на курорт.

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Что изменилось

въезд запрещен туристам с вейпами и электронными сигаретами;семьи с детьми должны иметь при себе свидетельство о рождении с красной печатью ФМС о гражданстве или загранпаспорт (для несовершеннолетних);у автомобилистов, въезжающих в Абхазию на личном транспорте, могут проверить наличие паспорта, ПТС, права и местную автостраховку.

По словам эксперта по туризму Николая Мельника, если раньше в поездке с детьми нужно было предоставить нотариальную доверенность родителя, то сейчас обязательно потребуется свидетельство о рождении с красной печатью.

— Полгода назад появилось такое нововведение, и теперь они не будут впускать детей без печати в свидетельстве либо без заграничного паспорта, потому что только эти документы подтверждают гражданство, — пояснил собеседник «ВМ». — В случае со взрослыми ничего не изменилось. Им в Абхазию можно въезжать по российскому паспорту.



Однако теперь в Абхазии строго следят за использованием электронных сигарет и вейпов, предупредил Мельник.

— Ввоз вейпов и других электронных сигарет строго запрещен. Это решение принято, исходя из мер безопасности в стране и поддержания общего менталитета, — добавил эксперт



Во сколько обойдется отдых

Мельник отметил, что курортный сезон в Абхазии в самом разгаре, а отдых при этом выйдет довольно бюджетным.

— Как на курортах Краснодарского края, так и в Абхазии сейчас очень хорошо. А по стоимости пакетные туры на семь дней начинаются от 25 тысяч рублей с человека. Это самая минимальная цена, в которую входит перелет, проживание без питания, трансфер и медицинская страховка. Лайнеры крупных российских операторов на базе «Аэрофлота» приземляются в Сочи, там их встречают и везут на границу, которую туристы переходят самостоятельно. На другой стороне их уже ожидает автобус, который доставляет в курортные точки, — пояснил эксперт.



Что посмотреть в сезон

Он также рассказал, что основными точками скопления туристов в регионе считаются озеро Рица, побережье Гагры и Пицунды.