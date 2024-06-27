Перспективы медицинского туризма в России: рассказывает эксперт

Внутренний медицинский туризм становится всё более востребованным направлением, привлекая пациентов из разных регионов России. Соболева Юлия, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия», в эксклюзивной беседе с корреспондентом RuNews24.ru оценила перспективы этого туристического направления в России.

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«Россия обладает развитой медицинской отраслью, множеством крупных медицинских центров и клиник, специализированных на различных областях медицины», — подчеркнула эксперт.



По словам собеседницы издания, для россиян медицинский туризм внутри страны может быть привлекательным по следующим причинам:

1. Качество медицинских услуг: в России есть высококвалифицированные врачи и современное оборудование, что гарантирует качество медицинского обслуживания.

2. Экономия: цены на медицинские услуги в некоторых регионах России могут быть более доступными, чем в крупных городах, прежде всего за счет более низких ставок заработной платы и более низких общехозяйственных расходов.

3. Удобство: отсутствие языкового барьера и легкий доступ к медицинским учреждениям делают медицинский туризм внутри страны удобным для россиян.

4. Разнообразие специализаций: в регионах России есть клиники, специализирующиеся на различных областях медицины. Можно выбрать подходящее место для лечения.