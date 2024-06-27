Беспилотные такси Waymo стали работать в еще одном новом городе

Компания Waymo, принадлежащая Alphabet, официально запустила в Сан-Франциско свой сервис поездок на беспилотных такси. Спустя почти четыре года после аналогичного запуска в Финиксе, штат Аризона.

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Waymo начала тестировать свой сервис в Сан-Франциско в 2021 году в рамках программы, которая включала в себя специалиста на борту для всех поездок. С момента открытия списка ожидания в него записалось около 300 000 человек. Теперь же любой житель города может заказать поездку через приложение Waymo.

Этот шаг был предпринят после того, как в марте Waymo получила разрешение от Калифорнийской комиссии по коммунальным услугам (CPUC) на работу в Лос-Анджелесе и других близлежащих городах. Это расширение ставит Waymo в "прямую конкуренцию" с другими компаниями в сфере, такими как Cruise, поддерживаемая General Motors, и Zoox от Amazon, пишут СМИ.