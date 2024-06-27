Туристка пожаловалась на заражение сальмонеллезом в турецком 5* отеле

На отдыхе в отеле Norm collection doora 5* в Турции турист заболел сальмонеллезом и до конца отпуска пролежал в госпитале в Бодруме. По прошествии почти месяца с начала заболевания мужчина все еще продолжает лечение, теперь уже в Москве, болезнь дала осложнения. Об этом редакции TourDom.ru сообщила его жена.

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31 мая семейная пара из Москвы, Никита и Полина, отправились в свадебное путешествие в Бодрум. 3 июня, на четвертый день отдыха, мужчине резко стало плохо, температура подскочила до 41 градуса, возникли боли в животе, рвота и диарея.

Никиту экстренно госпитализировали. В больнице снимали интоксикацию и капали антибиотики, взяли анализы. «Лечение в Турции полностью оплатила страховая компания, за что мы очень благодарны, – говорит Полина. – Наши расходы были только на покупку препаратов в аптеке».

Туристы тогда еще не знали диагноз заболевшего, поскольку анализ на вирусы в госпитале делают 6–7 суток – результат пришел, когда они были уже в России. «Я думала, что у мужа обычный ротавирус, который он тяжело переносит. Мы питались только в отеле, даже не выходили за территорию», – говорит Полина.

Девушка обратилась к гест-релейшн, описала ситуацию, показала документы из госпиталя. «Сначала меня игнорировали, затем предложили проведать больного: “Вы понимаете, вы же могли где-то отравиться, отель тут ни при чем”». В день вылета в Москву гостям продлили проживание до 17 часов.

На пятые сутки в госпитале температура у Никиты начала падать, и его выписали. «Анализы показали осложнения на печень и поджелудочную. Турецкие врачи велели держать строжайшую диету и продолжить лечение в России».

Уже находясь в Москве туристы получили результаты анализов из госпиталя в Бодруме (есть в распоряжении редакции): у Никиты обнаружили «сальмонеллу». «Инкубационный период при этом заболевании – от 6 до 72 часов. Из отеля мы ни разу не выходили, это могут подтвердить видеокамеры, – утверждает Полина. – Значит, муж заразился в гостинице, возможно виноваты продукты или вода в бассейне».

В Москве мужчине снова стало хуже, его положили в инфекционную больницу: «Сейчас Никиту выписали, но у него осложнения, состояние стабильно тяжелое», – говорит жена.

Получив точный диагноз, Полина попыталась еще раз связаться с отелем, написала также претензию туроператору через своего турагента. Девушка попросила возместить ей и мужу полную стоимость проживания. «Это был месяц страданий и мучений. Если честно, дело вообще не в деньгах. Я хочу, чтобы все несли ответственность за свои действия».

Редакция TourDom.ru направила запрос в гостиницу, в настоящий момент ответ пока не поступил. В туроператоре сообщили, что от других гостей отеля жалоб с аналогичными симптомами, в том числе в даты отдыха указанных туристов, не было. «Мы разбираемся в этой ситуации», – добавили в компании.

«Статистики по сальмонеллезу по Турции нет, – говорит директор филиала компании “ЕВРОИНС Туристическое Страхование” Юлия Алчеева. – Дело в том, что анализ на эту инфекцию без острой необходимости, и если турист не настаивает, не делают. Диагноз сальмонеллез не ставят, вместо него указывают гастроэнтерит».



Последний случай этого заболевания был зафиксирован в 2023 году, когда турист узнал, что у него сальмонеллез, приехав на родину и сдав анализы.

Турист может направить претензию туроператору, поскольку за услуги размещения в составе турпакета отвечает именно он. В случае отказа в удовлетворении требований можно обращаться в суд.