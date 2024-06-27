Популярное направление для отдыха среди жителей Мурманской области

Турция стала самым популярным направлением лета у жителей Кольского Заполярья. Несмотря на развитие внутреннего туризма граждане все равно часто отдыхают за границей.

«В основном сейчас все выбирают Турцию: лететь недалеко – 4,5 часа, не нужна виза, семейный отдых», – цитируют СМИ слова турагента.



Кроме того, жители Мурманской области выбирают путешествия в Египет. В эту страну также не нужно получать визу, уточняет издание «КП-Мурманск». Эмираты сейчас менее популярны, поскольку там слишком жарко. Путешественники также отмечают, что на Кубу далеко лететь, а в Таиланде сейчас дожди.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, на что туристу в Мурманской области придется раскошелиться, а где можно сэкономить.