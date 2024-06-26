В мае ЮАР посетили более 1,7 млн иностранных туристов

Более 1,7 млн путешественников из-за рубежа посетили Южную Африку в мае, сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS, со ссылкой на официальные данные. 488 299 из них приехали из государств Сообщества развития юга Африки, 12 629 – из других африканских стран.

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Отдых по-прежнему остается основной целью визита для людей, въезжающих в ЮАР: 96 процентов всех туристов указали его как причину посещения страны в анкете на паспортном контроле.

Внутренний турпоток в мае в ЮАР составил 649 610 человек.

В течение прошлого года Южная Африка стремилась восстановить туризм до уровня, существовавшего до пандемии, отмечает агентство.

Ранее министр туризма ЮАР Патрисия де Лилль заявила, что правительство работает над развитием международного авиасообщения. В начале мая она выразила удовлетворение интересом бизнеса к созданному в сентябре 2023 года Фонду инвестиций в туризм (TEF). Его размер составляет 1,2 млрд рэндов (6 млрд рублей).