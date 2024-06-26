Туристы смогут добраться до Северной Кореи на поезде

Пассажирские поезда из Владивостока в северокорейский Расон запустят в июле. О том, что россияне смогут добраться до КНДР по железной дороге, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, его слова приводит «Интерфакс».

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По словам главы Приморья, в Северной Корее соотечественники «насладятся красотой, природой, культурой», а также познакомятся с обычаями и традициями страны. Кожемяко добавил, что юные северокорейцы летом поедут отдыхать во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке, а ребята из Приморья — в КНДР.

Первый после перерыва из-за пандемии поезд отправился из России в Северную Корею 6 июня. В одну из самых закрытых стран мира поехал 41 турист.