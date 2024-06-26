В Приморье сравнили отдых в КНДР с Турцией и Египтом

Из Владивостока можно попасть в Северную Корею на поезде и самолете, потратив на недельный отдых порядка 950 долларов, сказала в эфире НСН Ольга Кудрявцева.

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Северную Корея посетили уже около тысячи российских туристов, при этом сейчас нет какого-то бума на это направление, заявила в интервью НСН председатель правления Приморского регионального союза туриндустрии Ольга Кудрявцева.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее сообщил, что в июле начнут следовать пассажирские поезда между Владивостоком и северокорейским Расоном. При этом, по данным СМИ, за девять месяцев путевки в КНДР подорожали в среднем на 15%, при этом недельный отдых там стоит 100 тысяч рублей на человека. Кудрявцева назвала цифру $950, отметив, что из Владивостока можно попасть в соседнюю страну и на самолете, и на поезде.

«Я была одним из "первых пилотов", туда ездила, при этом цены на Северную Корею изначально были высокими. Если лететь в Пхеньян на самолете, отдых обойдется ориентировочно в 950 долларов в неделю, сам билет до 60 тысяч рублей и 350 долларов обслуживание. Если говорить про приграничный поезд, я лет 10-15 назад его "открывала", это отдых у моря, примерно те же цифры. Не могу сказать, что сейчас идет какой-то бум и рост. Мы летали в ноябре, - горнолыжка у них шикарная, - тогда самолет летал два раза в неделю, а сейчас по потребности. Это их борт, он стоит в расписании два раза в неделю, но если нет потребности, он может не прилететь. В КНДР уже слетало практически 1000 человек с учетом зимнего периода, горнолыжки и сейчас», - сказала Кудрявцева.



При этом она призвала не верить «страшилкам» об отдыхе в Северной Корее.

«Сама по себе страна интересная. Все мифы о Северной Корее, что она такая-сякая, надо развеять. Это динамично развивающаяся страна, принимают туристов они очень хорошо. Отели шикарные, на разные категории, есть и четыре, и пять звезд. В приграничном с Приморским краем Раджине есть и национальные парки, и оленьи фермы, и парк цветов, так же как в Пхеньяне. Море чистое, пляжный отдых шикарнейший – отели стоят в ряд вдоль всего побережья. Можно сравнить с Турцией и Египтом, все по высшему пилотажу», - заключила собеседница НСН.



При этом она высказала мнение, что российских туристов может смущать высокая цена на отдых в КНДР.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские горнолыжные курорты намного качественнее и дешевле северокорейского курорта Масикрён.

19 июня президент России Владимир Путин посетил Северную Корею и встретился с лидером этой страны Ким Чен Ыном, после чего они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.