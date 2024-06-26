В России подорожали туры в КНДР: сколько стоят и как сэкономить

Туры в Северную Корею из Владивостока моментально стали популярными у россиян: с февраля, когда их только запустили, открылось уже несколько направлений для поездок. Однако выросли и цены.

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«Туристические путевки в Северную Корею подорожали в среднем на 15 % за последние девять месяцев. Неделя в КНДР обойдется одному человеку почти в 100 тысяч рублей», – пишет телеграм-канал SHOT.



По данным издания, в первые месяцы, когда туры стали доступны россиянам, поездка на восемь дней в КНДР на одного стоила примерно 83 тысячи рублей. В июне стоимость выросла до 95 тысяч.

Однако местные туроператоры предлагают более экономичные туры. Например, не на неделю, а на четыре дня. Есть туры для тех, кому хочется полностью проникнуться атмосферой закрытой страны – в Пхеньян. Для тех, кому хочется просто отдохнуть без суеты, есть туры на пляж. Для семей с детьми есть экскурсии в аквапарк и зоопарк, а также в национальную деревню.

Полет в Пхеньян из Владивостока выходит дороже, но, если интересует только пляжный отдых, можно ехать на поезде из Хасана.

Цены на укороченные туры следующие (туроператоры указывают в долларах – они привязаны к курсу):

62 тысячи за человека – самолетом в Пхеньян на четыре дня;

35 тысяч за человека – поездом в приграничный город на четыре дня;

35 тысяч за человека – поездом на пляжный курорт на четыре дня.

Рекомендуем также прочитать о том, какие существуют туры в Северную Корею, а также какие правила оформления документов для путешествия в эту закрытую страну.