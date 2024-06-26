Чем удивляет Коргалжынский заповедник в центре Казахстана

В Казахстане произрастают более 400 видов редких растений и обитают более 130 видов животных, занесенных в Красную книгу страны. Большинство из них находятся на охраняемых территориях – заповедниках. Один из таких – это Коргалжынский заповедник.

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Территория Коргалжынского государственного природного заповедника занимает более 540 тысяч гектаров. Он расположен в степи Центрального Казахстана.

Заповедник представляет собой важную водно-болотную местность, которая играет ключевую роль не только для Казахстана, но и для всей Азии. Просторные земли заповедника помогают создать необходимые условия и среду обитания для крупнейшей птиц и животных.

В 2008 году Коргалжынский государственный природный заповедник был включен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО в составе номинации «Сарыарка – степи и озера Северного Казахстана». А в 2012 году заповедник был признан этой же мировой организацией как первый биосферный резерват в Республике Казахстан.

На территории заповедника находятся озера Тениз-Коргалжын. Их название происходит от казахского слова «теңіз», что означает «море». Большой Тениз является крупнейшим и наиболее значимым озером в этом регионе.

Из-за отсутствия стока вода в озере горько-соленая. Река Нура и ручей Кулантопес впадают в Тениз, но основное питание озера происходит за счет таяния снега, из-за чего оно частично пересыхает летом.

Особенность, привлекающая туристов, заключается в том, что в зависимости от уровня воды на Тенизе можно наблюдать более 20 островков. Многие из них служат идеальными местами для гнездования розовых фламинго, что делает это озеро самым северным местом обитания этих великолепных птиц.

В 1976 году озера Тениз были внесены в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения. Уникальное озеро Тениз и его берега никогда не подвергались искусственному воздействию, вызванному человеком.

А в 2000 году озеро было включено в список международной организации «Живые озера», в который входят самые уникальные озера мира. И уже через семь лет эта территория стала частью всемирной сети IBA, признанной исключительно ценной для сохранения птиц.

На этой особо охраняемой территории обитают более 500 видов растений и свыше 1400 видов водных и наземных животных. В местности Тениз-Коргалжынских озер обитают почти все виды птиц, которые есть в Казахстане. Всего на территории заповедника насчитывается 112 видов крылатых. Помимо этого, здесь обитают земноводные, рептилии и несколько видов рыб. Известно более 700 видов насекомых, однако их общее видовое разнообразие может превышать три тысячи.

Важно отметить, что эти места облюбовали как распространенные виды животных, так и редкие и исчезающие виды. На заповедной территории обитают более 60 редких видов животных и растений, занесенных в Красные книги. Например, 42 вида птиц включены в Красную книгу Казахстана, а 36 видов – в Международный список охраны природы (МСОП).

Здесь можно встретить крупнейшую популяцию розовых фламинго в Казахстане. Сейчас количество этих красивейших птиц составляет около 15 тысяч. Полюбоваться фламинго можно в теплое время года – с мая по октябрь. Их привлекают сюда водоросли и красные рачки, благодаря которым перья окрашиваются в красивый розовый цвет. На озере птицы обновляют оперение, высиживают птенцов и ждут, пока малыши окрепнут. А затем пернатые летят на юг – в Иран, Ирак, Индию, Шри-Ланку и африканские страны.

Кроме того, озера заповедника служат местом сосредоточения до 10% мировой популяции кудрявого пеликана и до 10-20% мировой популяции белоголовой савки. В период летней линьки и осенней миграции на обширных, богатых кормом акваториях заповедника останавливается огромное количество птиц: десятки тысяч гусей и сотни тысяч речных и нырковых уток, куликов. Среди краснокнижных видов степных и околоводных территорий есть и степной кулик, кречетка, дрофа, стрепет, орел-карлик, степной орел, орлан белохвостый, степной лунь, степная пустельга, журавль-красавка и другие.

Также в МСОП включены восемь видов млекопитающих, среди которых сайгак и сурок-байбак.

Около 20 лет назад сайгакам был присвоен статус высшей степени угрозы исчезновения. Тогда из-за интенсивной охоты их численность сократилась в 50 раз, с одного миллиона до 20 тысяч особей.

Сайгак не включен в Красную книгу Казахстана, однако охота на них была многие годы полностью запрещена. Спустя десятилетия численность этих животных вновь начала постепенно расти. Стремительным восстановлением числа степных животных восхитился американский актер Леонардо Ди Каприо, который долгие годы занимается защитой экологии.

В Красную книгу Казахстана занесены пять видов растений, включая тюльпан Шренка, который имеет большое значение как резервный материал селекционного фонда. Этот вид является предком некоторых культурных сортов тюльпанов, выведенных в Голландии в XVI веке.

На сегодня основной целью Коргалжынского государственного природного заповедника является сохранение в естественном состоянии типичных, редких и уникальных природных комплексов на его территории и прилегающих участках.