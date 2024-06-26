Киргизия-2024: туры на Иссык-Куль доступны без загранпаспорта

Кыргызстан сегодня – это возможность не только оформить банковские карточки зарубежных банков, но и побывать на высокогорном озере Иссык-Куль. Между нашими странами – активное авиасообщение, курсируют поезда. Редакция обобщила информацию о правилах въезда в страну и узнала стоимость туров и авиаперелетов.

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Кыргызстан-2024: нужна ли виза?

Для поездки в Киргизию виза россиянам не требуется. Туристы могут находиться в стране без регистрации до 30 дней, а всего – до 3 месяцев в течение полугода. Граждане России старше 14 лет могут въехать по внутреннему или заграничному паспорту.

Для въезда в Киргизию детям до 14 лет на прямых авиарейсах из России достаточно иметь свидетельство о рождении с подтверждением гражданства РФ. Туроператоры напоминают, что на сухопутной границе ребенку потребуется собственный загранпаспорт.

При оформлении страхового полиса рекомендуют уточнить перечень медицинских услуг и процедуру их получения в Киргизии. Среди ограничений для туристов – запрет на вывоз иностранной валюты свыше 5 тыс. долларов.

Авиабилеты в Кыргызстан

В Киргизию туристы могут добраться на прямых авиарейсах из разных регионов России. Для ориентирования в ценах посмотрели на вылеты 3 августа и обратно 10-го числа из нескольких городов.

Самый «дешевый» авиабилет в Бишкек из Москвы предложили «Уральские авиалинии» – от 43 тыс. руб. в оба конца с включенным багажом, а в будние дни было на пару тысяч дешевле. В полете – около 4 часов. Поисковик выдал 6 рейсов от трех авиакомпаний.

Расстояние от Бишкека до Иссык-Куля – 172 км. Поэтому для туристов, стремящихся на озеро, удобнее добираться через международный аэропорт Тымча на Иссык-Куле. Ранее из Москвы туда летал «Аэрофлот», а пока есть только маршруты со стыковкой.

Прямые рейсы на Иссык-Куль поставлены из Новосибирска – их выполняет S7 Airlines по вторникам и пятницам. Например, round trip 2–10 августа стоит 30,2 тыс. руб. с 10 кг ручной клади и дополнительно – 8,2 тыс. руб. багаж. До аэропорта Тымча – 2,5 часа лета.

Из Санкт-Петербург в киргизскую столицу 3 августа и обратно через неделю доставит перевозчик Avia Traffic Company за 55,8 тыс. руб. В тариф входит ручная кладь до 5 кг и 15 кг в багажном отделении. На дорогу уйдет порядка 5 часов. Почти в 2 раза быстрее перелет из Екатеринбурга на крыльях «Уральских авиалиний» – стоимость 1 кресла от 39 тыс. руб. с багажом.

В Бишкек в течение недели также есть рейсы из Сочи, Самары, Казани, Новосибирска, Красноярска, Омска.

Поездом – в Бишкек

Альтернатива самолету – приехать в Киргизию на поезде через территорию Казахстана. Железнодорожный маршрут Новосибирск – Бишкек рассчитан на поездку в течение 2,5 суток. В июле – октябре поезд ходит по 4 раза в месяц. Стоимость – от 14 тыс. руб. в один конец в плацкартном вагоне. Два раза в неделю отправляется состав из Самары, он идет через Оренбург и прибывает в столицу Киргизии через 57 часов. Цена билета указана от 12, 5 тыс. руб. в плацкарте.

Из Казани возможно приобрести билет до Бишкека от 26,3 тыс. руб. в беспересадочный вагон, который прицепляют к основному составу до Алма-Аты по средам. Поезд проходит через Екатеринбург. Прибытие на конечную станцию без малого через трое суток.

Туры в Киргизию

В последнее время россияне нередко рассматривают поездки в Бишкек как возможность открыть счет в местных банках и оформить карты Visa и MasterCard. Другие едут отдохнуть на озере Иссык-Куль и по экскурсионным программам. Туроператоры сформировали туры в Киргизию с вылетом из разных городов. Посмотрели для примера несколько предложений на начало августа.

Недельный тур в Бишкек из Москвы для двоих взрослых с вылетом 6 августа – от 102 тыс. руб. с завтраками в отеле Golden Dragon 5* с открытым бассейном. А с размещением в гостинице Hyatt Regency Bishkek 5* в историческом центре – от 175 тыс. руб. без питания.

Туры на Иссык-Куль

Тур из Москвы на Иссык-Куль в центр отдыха «Радуга Вест» 4* стоит от 176 тыс. руб. на двоих на 6 ночей и трехразовым питанием с вылетом 7 августа.

Из Санкт-Петербурга поездка в пансионат «Солнышко» 4* на северном побережье – от 137 тыс. руб. для 2 человек на 6 ночей с питанием FB и заселением 1 августа.

Из Новосибирска тур на Иссык-Куль – от 142 тыс. руб. за 6 ночей для двоих в отель «Ак-Марал» 5* с завтраками и прибытием 1 августа.

Рубль в Киргизии и UnionPay

Для безналичных платежей из российских карт в Киргизии принимают только UnionPay. Платежная система «Мир» перестала работать с начала апреля из-за санкций США.

Туристы отметили в соцсетях, что UnionPay от не попавших под ограничения банков принимают далеко не везде. Про карту «Голд» Газпромбанка сказали, что в среднем на 4 отказа была одна успешная транзакция. Картой Россельхозбанка в конце мая расплачивались в супермаркете «Азия», курс за рубль – 0,96 киргизского сома.

Про получение наличных известно, что в АТМ разных банков условия отличаются. В частности, с картой Газпромбанка в банкомате Mbank брали 450 руб. за каждое снятие при ограничениях до 8 тыс. сомов плюс 1% от суммы, и еще надо учитывать разницу на конвертации.

Курс рубля в Киргизии

В обменниках Бишкека и на курортах Иссык-Куля туристы взамен наличных рублей получают местные деньги – в среднем за рубль выходит 0,93–0,96 сома. Официальные котировки Центробанка за последний месяц составляли примерно 1 к 1.

Ранее «ТурДом» писал, что киргизское МВД

отчиталось

о подготовке к туристическому сезону в Иссык-Кульской области – правоохранители посоветовали туристам быть бдительными и следовать рекомендациям по безопасности.