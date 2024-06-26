Едем в «Страну души»: что изменилось для автотуристов в 2024 году

В прошлом 2023 году Абхазию посетили 4,6 миллиона наших соотечественников. Это рекорд: в Турции за этот период провели отпуск 4,4 млн россиян. В этом году, судя по всему, турпоток в «Страну души» не уменьшится.

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Секрет популярности Абхазии – не только в бюджетных ценах и возможности приехать на своем автомобиле. Россиян привлекают просторные пляжи, чистое теплое море, целебный горный воздух, дружелюбие и близкий менталитет местных жителей.

Но все же это – другая страна. И чтобы отпуск не был омрачен неожиданными штрафами и происшествиями, к поездке надо подготовиться. В первую очередь – информационно.

Как доехать до Абхазии

От Москвы до КПП «Псоу» (координаты 43.394787, 40.007311) примерно 1700 км. Время в пути (без учета заторов и остановок на заправку или ночлег) – примерно 22 часа.

Большинство туристов едет в Абхазию по трассе М4 «Дон» – здесь достаточно хорошее покрытие (хотя проблемные участки, конечно, встречаются) и много заправок. Есть платные участки, но при желании их можно объехать. Правда, в этом случае путь будет проходить через населенные пункты, по дороге худшего качества и займет больше времени.

Самый сложный участок пути – в Краснодарском крае, от города Джубга до КПП «Псоу». Дорога горная, петляющая, скорость движения низкая, и в разгар сезона здесь можно застрять в пробке на несколько часов.

Какие документы нужны

Для взрослых:

паспорт гражданина РФ (или загранпаспорт).

Для водителя:

паспорт гражданина РФ (или загранпаспорт),

водительское удостоверение,

свидетельство о регистрации ТС.

Для детей до 14 лет:

свидетельство о рождении со штампом о российском гражданстве.

Дети в возрасте от 14 лет, как и взрослые, въезжают по паспортам. Но для подростков лучше взять свидетельство о рождении – для доказательства родства.

Запаситесь терпением: в высокий сезон время прохождения пограничного контроля может занять час-полтора.

Важно. В Абхазию лучше въезжать по внутреннему российскому паспорту, так как если в загранпаспорте будет штамп Абхазии, вас впоследствии могут не пустить в Грузию и оштрафовать (страна считает Абхазию своей территорией и въезд туда без разрешения Грузии по тамошним законам преступен).

Как застраховать автомобиль

ОСАГО и каско в Абхазии не действуют. Не является страна и участницей системы «Зеленая карта» (аналог ОСАГО для загранпоездок). При пересечении границы придется купить местный страховой полис. Его стоимость зависит от времени пребывания. Например, полис на 5 дней обойдется в 500 рублей, на 15 дней – в 1000 рублей.

За отсутствие полиса предусмотрен штраф – 600 рублей.

Где заправляться

Лучше всего заливать топливо на сетевых заправках. В Абхазии это АЗС «Роснефть», а также местные «Азид» и «Подорожник».

Из России в 2024 году в Абхазию беспошлинно можно провозить 20 литров горючего, не считая содержимого бака.

Деньги

К оплате в Абхазии по-прежнему принимаются рубли. Расплатиться можно также картой платежной системы «Мир». Обязательно запаситесь некоторым количеством «налички» – в курортной местности платежные терминалы есть далеко не везде.

Связь

В Абхазии вы попадаете в международный роуминг. В гостиницах и кафе Wi-Fi обычно есть, но скорость не везде высокая. Чтобы сэкономить и на связи, и на интернете, имеет смысл купить местную сим-карту.

Жилье

Повышенный спрос сделал свое дело – в среднем, за номер эконом-класса в гостевом доме в 2024 году придется заплатить 1000-1500 рублей за сутки. Проживание в гостевом доме или мини-отеле с достойным ремонтом (вариант «стандарт») обойдется в 2000-3500 рублей в сутки.

За 5000+ рублей в сутки можно снять коттедж у моря. И это дешевле, чем в соседнем российском городе Сочи.

ПДД и штрафы

ПДД, в целом, похожи на российские. Важное отличие, к которому российским туристам сложно привыкнуть, – правило нештрафуемых +19 км/ч для скоростного режима в Абхазии не действует. Штрафуют за превышение скорости на 10 км/ч.

Разрешенная скорость в населённых пунктах – 60 км/ч, а на трассе – 90 км/ч.

Основные штрафы

От 600 до 1800 рублей:

превышение скорости от 10 до 30 км/ч;

несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (кроме пересечения сплошной линии, разделяющей потоки противоположных направлений).

От 3000 до 6000 рублей:

превышение скорости более чем на 30 км/ч;

пересечение сплошной линии, разделяющей потоки встречных направлений;

нарушения при обгоне и развороте.

Несмотря на довольно высокие штрафы, местные водители часто лихачат. Не следуйте их примеру: вас обязательно остановят и оштрафуют. Но не верьте байкам, что местные сотрудники ГАИ «кошмарят» водителей с российскими номерами. Напротив, глава МВД Абхазии распорядился не останавливать автомобили с российскими номерами без веских причин. По отзывам туристов, это распоряжение соблюдается.

Если же вас остановили, выйдите из машины. По местным меркам, разговаривать со стоящим полицейским сидя – невежливо.

Дороги в целом хорошие, их постоянно ремонтируют. Единственное, к чему надо быть готовым, – препятствия в виде отдыхающих прямо на дороге коров. Но это и в России бывает.

Что посмотреть

Озеро Рица

Красивейшее озеро площадью около 150 га находится на высоте 950 м над уровнем моря, в ущелье рек Лашпсы (она впадает в озеро) и Юпшары (она вытекает из озера). Реки имеют разную прозрачность, поэтому озеро, в зависимости о времени года, меняет свой цвет. По озеру можно покататься на лодке или катамаране. В Рице много рыбы: форель, сиг, голавль. Свежую рыбу для туристов готовят в расположенных рядом кафе.

Гегский водопад

Этот грандиозный 70-метровый водопад все видели в кино – именно здесь состоялась схватка Шерлока Холмса с доктором Мориарти в известной советской киноленте. Приехать сюда можно только с мая по ноябрь и на внедорожнике (либо пешком). Дорога непростая, идет по каменистому серпантину, поэтому ехать сюда лучше в составе экскурсии, например, джиппинга «Озеро Рица – Гегский водопад – Альпийские луга». Одевайтесь потеплее – вода ледяная, поэтому рядом с водопадом очень прохладно.

Новоафонский монастырь

Величественный православный монастырь был основан на горе Афон в 1875 году монахами, приехавшими из греческого Пантелеймонова монастыря на горе Афон. Внутри очень красиво: старинные иконы, фрески, звучит духовная музыка. Вокруг – парк с оливковыми и лавровыми деревьями. Открывается красивейший вид на море и город.

Дорога к монастырю довольно крутая – примерно 600 м в гору. Нескользящая обувь и вода с собой облегчат подъем.

Крепость Анакопия

Крепость из известняка на вершине Иверской горы, когда-то защищавшая столицу Абхазского царства от арабских набегов, начали строить в VII веке при помощи византийцев. С высоты 350 метров над уровнем моря можно увидеть весь Новый Афон и местность на десятки километров вокруг.

Билет для взрослых стоит 300 рублей, место на парковке (у подножия) – 200 рублей. Подъем достаточно долгий, но комфортный. По дороге можно отойти в тень, попить воды, отдохнуть. Те, кому тяжело, могут проехать часть подъема на автомобиле. Но лучше идти пешком – виды того стоят.

Наверху вас будет ждать неиссякаемый колодец, вода из него считается исцеляющей и дарующей силы. Можно попить или набрать с собой.

Сухумский ботанический сад

Заложен парк был в 1838 году лекарем и ботаником Владиславом Багриновским. Сегодня здесь можно увидеть около 5000 растений, кустарников и деревьев, погулять по ухоженным тропинкам или посидеть, любуясь яркой красотой субтропических растений. Также можно понаблюдать за черепахами, которые обитают в искусственных прудах среди лилий и лотосов. Ну а главными достопримечательностями сада считаются 250-летняя липа, которая росла здесь еще до основания сада, и 186-летняя секвойя.

Что важно знать на отдыхе в Абхазии

В Абхазии не принято ходить в пляжной одежде вне пляжа. Если женщина появится в общественном месте (например, в летнем кафе через дорогу от пляжа) в купальнике, а мужчина в плавках или просто с голым торсом, будет выписан штраф. С 1 августа 2023 года он составляет 6000 рублей (ранее 300 рублей).

В стране запретили ввоз и оборот вейпов – привезти их даже для личного пользования не получится.

В Абхазии верят в божественную силу природы. А в горах абхазы ведут себя и вовсе как в храме: здесь нельзя ругаться, шуметь, раздеваться. Уважайте эти правила: бережно относитесь к природе, не мусорьте и не рвите охапками цветы.

Не удивляйтесь обращению на «ты» от незнакомого человека – здесь так принято. Но к человеку старшего возраста надо обращаться на «вы». Уважение и почтение к старшим – основа абхазской культуры.

Не стоит целоваться или, наоборот, громко выяснять отношения на людях – бурно проявлять чувства на публике в стране не принято.

Из Абхазии часто везут мед. Важно помнить: в 2024 году можно вывезти не больше 3 литров меда на человека. Запрещен вывоз из страны прополиса, эвкалипта и самшита.