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Названа самая популярная страна для отдыха россиян в 2024 году

С начала года значительное количество туристов из России выбрали Таиланд для отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Названа самая популярная страна для отдыха россиян в 2024 году
© Вечерняя Москва

По ее данным, число россиян, посетивших эту страну на юго-востоке Азии с января по июнь, составило 867,7 тысячи человек.

Отмечается, что некоторые туроператоры зафиксировали удвоение продаж туров в Таиланд. Также россиянам стали доступны различные варианты перелетов без дефицита в перевозке.

Эксперты подчеркивают, что Таиланд пользуется высоким спросом среди российских туристов, входя в топ-5 самых востребованных направлений для заграничного отдыха. По статистике, доля продаж летних зарубежных туров в Таиланд составляет от 10 до 30 процентов от общего объема, передает Pravda.ru.

Отечественные туристические операторы собрали рейтинг стран, которые будут популярны у российских туристов в этом году. Так, согласно данным АТОР, одними из самых востребованных маршрутов в этом году станут Турция и Китай.

Граждане России могут посетить ряд стран без загранпаспорта и визы. Специалисты назвали шесть лучших направлений для отдыха и туризма по внутреннему паспорту.

Российские туристы все чаще стали выбирать Китай для путешествий за границу. Это следует из аналитики оператора Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.

Отдых за границей
Yota
Ассоциация туроператоров России
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