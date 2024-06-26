Названа самая популярная страна для отдыха россиян в 2024 году

С начала года значительное количество туристов из России выбрали Таиланд для отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Вечерняя Москва

По ее данным, число россиян, посетивших эту страну на юго-востоке Азии с января по июнь, составило 867,7 тысячи человек.

Отмечается, что некоторые туроператоры зафиксировали удвоение продаж туров в Таиланд. Также россиянам стали доступны различные варианты перелетов без дефицита в перевозке.

Эксперты подчеркивают, что Таиланд пользуется высоким спросом среди российских туристов, входя в топ-5 самых востребованных направлений для заграничного отдыха. По статистике, доля продаж летних зарубежных туров в Таиланд составляет от 10 до 30 процентов от общего объема, передает Pravda.ru.

Отечественные туристические операторы собрали рейтинг стран, которые будут популярны у российских туристов в этом году. Так, согласно данным АТОР, одними из самых востребованных маршрутов в этом году станут Турция и Китай.

Граждане России могут посетить ряд стран без загранпаспорта и визы. Специалисты назвали шесть лучших направлений для отдыха и туризма по внутреннему паспорту.

Российские туристы все чаще стали выбирать Китай для путешествий за границу. Это следует из аналитики оператора Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов.