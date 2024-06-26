Россияне в мае заняли первое место по числу прибывших в Турцию туристов

Россия оказалась на первой строчке в списке стран, из которых в мае в Турцию прибыло наибольшее число туристов. Об этом говорит статистика, опубликованная на сайте Министерства культуры и туризма Турции.

В мае 2024 года Турцию посетили 739 тыс. россиян, что на 15% больше мая 2023 года. Следом идут граждане Германии (729 тыс.), Великобритании (550 тыс.), Болгарии (260 тыс.) и Польши (228 тыс.). В мае 2023 года число граждан РФ, посетивших Турцию, составляло 640 тыс. Их доля от общего числа иностранных туристов остается, как и в прошлом году, более 14%.

Согласно статистике, за первые пять месяцев 2024 года Россия заняла вторую строчку по числу прибывших в Турцию туристов (1,81 млн человек), уступив Германии с 1,85 млн. Третьей в списке идет Великобритания (1,2 млн), за ней - Иран (1,16 млн) и Болгария (1,11 млн).

По итогам января - мая Турцию в общей сложности посетили 15,78 млн иностранцев. В 2023 году за тот же период этот показатель составлял 14 млн.

Лидером среди основных точек въезда в Турцию остается Стамбул. Этот мегаполис с января по май впустил 43,87% от общего числа иностранных гостей (6,9 млн). Провинция Анталья приняла 23,11% иностранцев (3,64 млн). Третье место заняла провинция Эдирне, граничащая с Болгарией и Грецией (10,2%, 1,6 млн). На четвертом месте расположилась еще одна курортная провинция - Мугла (4,2%, 663 тыс.).