Китайский «кластер мегаполисов» станет богаче Германии

После семи лет строительства открывается один из самых амбициозных в Китае транспортных проектов - магистраль Шэньчжэнь-Чжуншань, которая свяжет воедино города в районе Большого залива. Это несколько мегаполисов, которые находятся в дельте Жемчужной реки. По площади этот район сопоставим с Хорватией (почти 60 тысяч кв. км), только проживает здесь сейчас уже больше 85 миллионов человек - почти как во всей Турции.

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Район Большого залива включает в себя Гонконг и Макао, которые имеют статус не городов, а специальных административных районов Китая. Общий ВВП этого кластера мегаполисов - почти $2 трлн. Это сопоставимо с экономикой таких стран, как Южная Корея или Австралия. На Большой залив уже сейчас приходится треть всего китайского экспорта.

Причем ВВП Большого залива стремительно растет: китайские власти надеются, что к 2035 году этот кластер мегаполисов станет самым важным в мировой экономике. А это, естественно, невозможно без надежного транспортного сообщения. Пусть площадь и не очень большая, но плотность деловых связей такова, что каждая минута, проведенная в пути, на счету. В районе Большого залива особенно четко понимаешь важность старой пословицы «время - деньги», шутят сами китайцы.

И теперь открывается 24-километровая магистраль, который соединит город Чжуншань с технологическим центром Шэньчжэня через устье Жемчужной реки. Это настоящее инженерное чудо: оно включает в себя два моста, два искусственных острова и один подводный туннель длиной 6,8 км и шириной 46 метров. Габариты делают его крупнейшим в мире подводным туннелем из железобетонных труб в стальной оболочке.

Мост Линдинъян - ключевая часть магистрали - с основным пролетом длиной 1666 метров, является крупнейшим в мире морским подвесным мостом со стальными коробчатыми балками, искренне гордятся власти Шэньчжэня .

Ожидается, что восьмиполосная магистраль с двусторонним движением сократит время в пути между двумя городами с двух часов до менее чем 30 минут, говорится в статье, опубликованной в журнале China Highway, посвященном китайским дорогам.

Стоимость проекта - более $6 млрд (то есть примерно в полтора раза дороже, чем обошелся Крымский мост). Такие огромные деньги правительство согласилось выделить, чтобы дать стимул для развития Большого залива, который в перспективе должен потеснить все остальные кластеры мегаполисов (а сопоставимы с ним по площади и населению) сейчас только Токио, Нью-Йорк и Сан-Франциско.

Именно на регион Большого залива приходится 11% всего ВВП Китая. Естественно, правительство будет холить и лелеять такую курочку, несущую золотые яйца. Причем почти каждый город, входящий в Большой залив, имеет свою специализацию.

Например, Шэньчжэнь с населением почти 18 млн человек (больше, чем в Москве) - третий по величине город в Китае, после Пекина и Шанхая. Это крупный финансовый центр, где находится Шэньчжэньская фондовая биржа (входит в мировой топ-10 по капитализации торгующихся компаний).

Шэньчжэнь также еще и важный логистический центр: он входит в Морской Шелковый путь, который проходит от южного побережья Китая до оконечности Индии и далее через Суэцкий канал в Средиземное море.

Но главное, что Шэньчжэнь считается китайской Силиконовой долиной: здесь расположены такие технологические гиганты как DJI (производство дронов), BYD (крупнейший в мире производитель электромобилей) и Tencent. А многие производственные предприятия расположены в районе Баоань, откуда и начинается мост в Шэньчжэне.

В Баоане в среднем 18 находится высокотехнологичных предприятий на каждый квадратный километр, что в 15 раз превышает плотность бизнеса в остальной части района Большого залива, подсчитала государственная телекомпания CCTV.

Чжуншань, расположенный на другом конце моста, - не такой высокотехнологичный, а традиционно промышленный город. Однако благодаря появлению новой магистрали сюда смогут мигрировать многие компании, которые ищут более дешевые локации, подальше от очень стремительно подорожавшего Баоаня.

Причем идея строительства железнодорожной ветки между двумя городами обсуждалась еще с 90-х годов, когда в Китае только начался технологический бум. Однако именно благодаря личной поддержке Си Цзиньпина сверхдорогой проект все же был реализован. Критики дороговизны проекта были посрамлены главным аргументом: новая магистраль поможет сбалансировать экономическое развитие восточного и западного берегов дельты Жемчужной реки. По итогам прошлого года общий объем ВВП на востоке дельты был в пять раз больше, чем на западе.

Проект был одобрен Национальной комиссией по развитию и реформам, которую возглавлял Сюй Шаоши, в конце 2015 года. А строительство началось год спустя. Теперь остается лишь считать профиты от новой магистрали. По планам китайского правительства, уже к 2030 году ВВП района Большого залива должно приблизиться к $4 трлн, что превысит объем экономики Германии.