Вьетнам сообщил о намерении принимать миллионы российских туристов

Сотрудничество Вьетнама и России в сфере туризма имеет большой потенциал, благодаря которому Вьетнам рассчитывает ежегодно принимать миллионы туристов из РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Ван Хунг в преддверии Дней культуры Вьетнама в России, которые пройдут с 1 по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге.

Российская Федерация, как сказал министр, является "одним из традиционных и потенциальных рынков для вьетнамского туризма" и уже многие годы "входит в десятку стран с наибольшим количеством туристов, приезжающих во Вьетнам". По его словам, этому в том числе способствует безвизовый режим для российских граждан.

"За последние годы число российских посетителей во Вьетнаме значительно выросло также благодаря активной двусторонней деятельности по продвижению туризма, в том числе регулярному участию Вьетнама и России в международных туристических ярмарках, проводимых в странах друг друга", - констатировал чиновник. "Потенциал туристического сотрудничества между нашими странами огромен. Туристическая индустрия Вьетнама координирует свои действия с российскими партнерами, стремясь довести ежегодное число туристов из РФ, посещающих Вьетнам, до миллионных значений", - отметил Нгуен Ван Хунг.



Благодаря теплому морскому климату круглый год многие центральные и южные курортные регионы Вьетнама, особенно Нячанг, Муйне, остров Фукуок, стали привлекательными направлениями для туристов из РФ. При этом для вьетнамцев интересна Россия - страна с богатой и самобытной культурой. У многих представителей поколений вьетнамцев, которые учились, жили и работали в Советском Союзе и России, всегда есть желание вернуться в РФ и путешествовать по стране, сказал министр.

Он признал, что в настоящее время туристическое сотрудничество между двумя странами сталкивается с некоторыми трудностями, в первую очередь из-за того, что прямое авиасообщение между ними так и не возобновлено в полном объеме после пандемии COVID-19.

Кроме того, Вьетнам в одностороннем порядке освободил граждан России от необходимости получения въездных виз на срок пребывания в стране до 45 дней. В Ханое надеются, что Россия в ближайшее время на взаимной основе примет меры по упрощению выдачи туристических виз для вьетнамцев, что создаст им мотивацию для путешествий.