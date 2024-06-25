Туристам вряд ли стоит ждать «горения» туров в Турцию

В связи с окончанием девятидневного празднования Курбан-байрама в Турции, во время которого отели на курортах были заполнены под завязку местными отдыхающими и гостями из мусульманских стран, турагенты задаются вопросом, ждать ли теперь спецпредложений от гостиниц, а соответственно, и снижения стоимости туров.

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Один из представителей туристической розницы разместил 20 июня на своей странице в Яндекс.Дзен вдохновляющий туристов пост. «Вероятность “горящих” туров велика, час X пробьет через 4 дня – с 24 июня ценники пойдут вниз. Заканчивается Курбан-байрам, многочисленная армия турецких граждан уедет в места своего постоянного проживания. Их большой праздник подошел к концу! А места в гостиницах надо кем-то заполнять. Поэтому отельеры снизят цены. На сколько? Сначала сбросят 5%, потом 7–8% и будут пристально следить, не пошли ли брони. Хорошо бы, дошли до дисконта 10–15%. Это маловероятно, но почему бы не помечтать», – пишет турагент. «Парадоксальную ситуацию», когда стоимость отдыха в высокие месяцы летнего сезона – июле и августе – может оказаться ниже, чем в июне, прогнозируют и некоторые туроператоры, правда с не самыми значимыми объемами на турецком направлении. Впрочем, востребованные гостиницы пока не торопятся опускать ценники. Например, недельные туры в отели брендов Crystal, Dobedan, Akka, Ic Hotels, Gloria, Barut, Calista и других на заезды в третьей декаде июля сейчас предлагаются в лучшем случае по тем же тарифам, что и на ближайшие даты, а то и, как правило, дороже, иногда значительно, на 20% и более (мы проверяли варианты только с гарантированным подтверждением номеров. – Ред.).



Гостиницам на турецких курортах вряд ли грозит простой в июле-августе. Об этом специалисты говорили еще в середине мая, уже тогда отмечая высокую загрузку на эти месяцы за счет ранних бронирований. Отельеров выручают европейские рынки. Согласно последней статистике, обнародованной Министерством культуры и туризма Турции, с начала января по конец мая курорты страны посетило 1 млн 817 тыс. наших соотечественников, это всего на 1,24% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом число туристов из Германии увеличилось на 17% – 1 млн 852 тыс. человек, и первое место по турпотоку в Турцию. Гостей из Великобритании приехало на 23% больше, чем в прошлом году, – 1 млн 209 тыс. Заметно активизировался рынок Польши, прибавивший 36% к своему показателю 2023 года. Если тренд сохранится, отдыхающие из Европы заместят граждан Турции и мусульманских стран, отдыхавших в гостиницах в период Курбан-байрама. Тогда рассчитывать на спецпредложения от отельеров вряд ли придется.