Новый терминал аэропорта Алматы принял более 200 тысяч пассажиров

Новый терминал аэропорта Алматы для международных рейсов принял уже более 200 тысяч пассажиров. Его запустили к началу летнего сезона, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Салмина.

Пассажиры – в ожидании регистрации. В этой зоне установлено полсотни стоек – вдвое больше, чем было. Далее автоматизированная система проверки документов, а также 20 новых кабин паспортного контроля и зона самообслуживания.

«Автоматизированные стойки для паспортного контроля в Казахстане сейчас составляют 23% от всех стоек, тогда как в Европе не больше шести. Мы быстро перевели международные рейсы в новый терминал и открыли нужную пропускную способность. Теперь можем справиться с пиковым летним трафиком без отмен или перерывов. С момента открытия нового терминала мы выполнили полторы тысячи международных рейсов», – рассказал президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе.



Новые телескопические трапы могут принимать одновременно до семи самолетов в зависимости от размера борта. Международный терминал способен выдержать землетрясение до десяти баллов и наплыв гостей до 33 тысяч в час.

Багаж долго ждать не придется. В зоне выдачи – четыре карусели. Раньше обработка была ручной, теперь все автоматически. В час могут выдавать семь тысяч чемоданов.

«Я прилетела из Узбекистана в аэропорт, до этого прилетала в старый. Здесь нет нагруженности, я себя достаточно комфортно чувствую. Нет очередей, свободно, и очень быстрый сервис», – поделилась пассажирка из Узбекистана Екатерина Лазарева.



Здесь также модернизируют заправочный комплекс и построят грузовой перрон. Алматы планируют превратить в грузовой хаб Центральной Азии.

«Мы восстановим вторую взлетно-посадочную полосу, которая фактически является нашей основной, но в настоящее время используется в качестве рулежной дорожки из-за ее состояния. Создадим систему противогололедной обработки мирового класса, а также построим противогололедную площадку», – пояснил Гокер Косе.



Новый пассажирский терминал не только удобный, но и экологичный и энергоэффективный. Здание устроено так, что при его эксплуатации можно использовать на 40% меньше энергии и сэкономить больше 20% воды. Старый корпус – теперь только для рейсов внутри страны. Его, к слову, тоже ремонтируют.

«Если учитывать возможности двух терминалов после реновации, мы сможем обслуживать до 14 миллионов пассажиров в год», – уточнил вице-президент по внешним связям международного аэропорта Алматы Даурен Кабиев.



На территории воздушной гавани также построят новый виадук и разгрузят парковку. Будет более тысячи мест.

Открытие нового терминала в этом году в аэропорту называют символичным. Ровно сто лет назад состоялся первый гражданский рейс из Алматы. Аэропорт же был построен в 1923 году и располагался на месте нынешнего Центрального стадиона.