Пять причин поехать с детьми в турецкий Белек

В Турцию можно лететь с детьми практически любых возрастов . В этой стране большое количество хороших семейных отелей со всеми удобствами и отличные пляжи.

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В это сложно поверить, но буквально каких-то 30 лет назад на месте современного Белека было дикое побережье. Сейчас же – это один из самых популярных и престижных курортов Турции, который особенно подойдет для размеренного семейного отдыха. Чем же он порадует туристов с детишками и почему именно это место стоит выбрать?

РАСПОЛОЖЕНИЕ

После перелета дорога до отеля в Белеке займет совсем немного времени. Без пробок можно добраться всего за полчаса! Для детишек, которые уже устали от самолета, это просто идеальный вариант. Природа Белека завораживает: здесь эвкалиптовые рощи сменяют хвойные леса и слышен шум прибоя Средиземного моря. Сезон начинается уже в мае и длится до ноября. Бывалые туристы утверждают, что даже поздней осенью море ласковое и теплое. И это правда, в Белеке почти всегда безветренно, так что вода хорошо прогревается. Будьте уверены, бархатный сезон здесь отличается особенным изыском.

ПЛЯЖИ И МОРЕ

Пляжи здесь по-настоящему комфортные: песчаные, растянувшиеся на много километров. Вода чистейшая, это подтверждает количество “голубых флагов”, присужденных им. Плавный спуск к морю, так что даже малыши здесь могут плескаться в теплой водичке. Уборка проводится очень тщательно: никакого мусора вы тут не встретите. Пляжи при отелях имеют шезлонги, лежаки, зонтики. Есть даже бунгало, в которых можно отдыхать приватно, особенно если вы с младенцем на руках. На пляжах можно встретить огороженные небольшие места, оказывается, здесь традиционно откладывают яйца морские черепахи каретты. И местные жители, а также работники отелей очень заботятся о животных, таким образом предупреждая туристов, чтобы они не наступили на место кладки.

ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Основателям курорта удалось создать развитую инфраструктуру. Прекрасные отели предлагают массу развлечений как для взрослых, так и для детей. Турция – одна их тех стран, где к детям особое отношение, их очень любят, ими умиляются. Если вы приедете с семьей в отель Selectum Family Resort Belek, будьте уверены, вашему ребенку там точно скучно не будет, причем, не важно, сколько ему лет. Его там развлекут, научат новому и позволят родителям не нервничать, насладившись отдыхом. Здесь все продумано до мелочей. Роскошный отель расположен в невероятно зеленой зоне, он утопает в цветущих садах. Особое внимание привлекают виллы, где в некоторых домиках даже предусмотрены горки, с которых дети могут с удовольствием спуститься из своего жилища вниз.

На огромной территории, а она на минуточку аж 7,5 гектаров, множество ярких детских площадок, которые украшены фигурами веселых жирафов в коронах. Они создают атмосферу сказки и праздника. В отеле уже долгие годы работает детский клуб, который ежедневно открывает двери тинейджерам и детишкам от 4 -х до 12 лет. Ребята здесь могут сами выбирать себе занятие по вкусу и вместе с опытными педагогами получать новые знания в игровой форме. Аниматоры работают, не покладая рук, предлагая столько всего интересного – детскую йогу или гимнастику, шоу мыльных пузырей, мастер-классы по плетению браслетов или рисованию, чемпионаты и фестивали, дискотеки для малышей и разные представления. Всего и не перечислишь!

Как говорят некоторые родители, они жалеют только об одном, что нельзя вернуться в детство, потому что тут оно по-настоящему увлекательное! А еще на территории есть аквапарк с захватывающими аттракционами, незабываемые впечатления будут обеспечены и деткам, и их родителям.

А за аквапарком расположилась семейная ферма, где можно познакомиться с пони, козами, курами и другими милыми животными.

Ну, и конечно, самая большая радость для всех приехавших в отель – это пляж. Дорога до него занимает совсем мало времени, она невероятно живописная, надо пройти по мостику над рекой Аджису. Чистый воздух окутывает территорию.

Если же хочется понежиться в бассейне, а их здесь пять, то детям особенно нравится главный. Он с пологим входом в воду, так что малыши могут спокойно учиться плавать.

Кроме того, концепция отеля такова, что один из бассейнов Relax предполагает отдых только для взрослых без шума и суеты. В это время мы можете оставить ребенка с няней или другим членом семьи и погрузиться в настоящую нирвану. Тут царит тишина и спокойствие. Но детишки тоже не обделены. Недалеко от этого бассейна есть другой, где уже резвятся маленькие гости отеля.

КУХНЯ

Всем мы устаем от готовки, поэтому отели, которые работают по системе “Ультра все включено” – большая радость. Selectum Family Resort Belek позволит насладиться разным вкусами. Шеф-повар отеля Корай Озтоп прорабатывает меню очень детально. Казалось бы чем может удивить шведский стол? Однако тут каждый день разная кухня. Проводятся фестивали итальянской, греческой, турецкой кухни. Причем, блюда такие, что и детям они точно понравятся.

О малышах здесь, кстати, тоже позаботились, кроме детского стола с готовыми баночками, повара готовят различные овощные протёртые супчики и пюре. Все свежее! Мало того, у шеф-повара есть свой собственный огород, выращенные овощи и зелень используются в приготовлении блюд для постояльцев отеля.

Также тут работают рестораны а-ля карт. Рыбный, тут можно отведать осьминога на гриле, креветок с тушеными овощами, жареных кальмаров, которые тают во рту, филе окуня и лосось. Все просто, но получаются нежнейшие блюда. Ресторан турецкой кухни с сочными кебабами, шашлыками из печени и говядины, а также традиционным тыквенным десертом и фисташковой пахлавой никого не оставит равнодушным. А итальянский, где непременно надо пробовать карпаччо из говядины, спагетти по-неаполитански и вкуснейшее ризотто с грибами, должен быть в списке мест, которые надо посетить в этот отеле.

Мороженое, выпечка, великое разнообразие десертов: для сладкоежек тут – настоящий рай! В промежутках между завтраками, обедами и ужинами готовят знаменитую турецкую лепешку с начинкой гезлеме, с пылу с жару подают картошку с начинками, бутерброды с запеченной рыбой, вафли с разными наполнителями. Ну и самое главное, если вы и ваш ребенок вдруг проголодаетесь в любое время суток, переживать точно не придется, на территории работает ресторан 24/7, где в меню салаты, бургеры, паста, пицца, горячие блюда и десерты.

Если вас будет мучить совесть от обилия съеденного, отправляйтесь в тренажерный зал, который расположен прямо на берегу реки с отличным видом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Белек – респектабельный курорт. Здесь много роскошных пятизвездочных отелей, лучшие гольф-поля, элитные яхт-клубы, площадки для верховой езды, места для дайвинга и многое другое. Соответственно, сюда приезжает довольно обеспеченная публика, готовая платить за повышенный комфорт. Поэтому отдых тут абсолютно безопасный. В отелях обязательно есть бдительная охрана.