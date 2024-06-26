Российским туристам в Кении посоветовали избегать публичных мест

Российское посольство в Кении рекомендовало туристам из РФ не посещать места скопления людей из-за протестов, которые сейчас происходят в Найроби и других городах страны. Во время бунтов уже погибли 8 человек и около 200 пострадали. По данным представительства РФ, наших соотечественников среди них нет.

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Беспорядки в стране начались еще на прошлой неделе. Жители недовольны тем, что в стране собираются ввести новые налоги. Протестующие требуют отставки президента Уильяма Руто. Участники беспорядков поджигают административные здания и вступают в открытые стычки с полицейскими. Стражи порядка применяют против них слезоточивый газ и резиновые пули.

Российское посольство предупредило, что 27 июня дороги в Найроби могут перекрыть. Это вызовет проблемы у туристов, потому что в столице находится один из четырех международных аэропортов Кении. Многие путешественники прибывают именно в этот город, и они рискуют попасть в серьезную пробку или не суметь добраться до своего отеля.

Ранее TourDom.ru писал, что в Кении отменили въездные визы для иностранных туристов.