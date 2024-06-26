Туристы из России массово устремились в Таиланд

Российские туристы массово устремились в Таиланд, с января по июнь 2024 года эту популярную курортную страну Азии посетили 867,7 тысячи соотечественников. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По данным АТОР, некоторые туроператоры заметили двукратный рост продаж туров в Таиланд. Более того, у россиян появилось больше вариантов для перелетов, и нет дефицита в перевозке.

Как отметил коммерческий директор туроператора «Интурист» Филипп Обручев-Миронов, летом прямые рейсы активно «потеснились» авиакомпаниями из Китая и Ближнего Востока.

«Они дают не только более низкие цены, но и позволяют туристам достаточно гибко планировать свой отдых, закладывая туда в том числе остановку в месте транзита», — пояснил он.



Специалисты также подчеркнули, что этим летом Таиланд входит в топ-5 востребованных у отечественных путешественников стран. На это направление приходится от 10 до 30 процентов от общего объема продаж летних заграничных туров.

Ранее стало известно, что туристический сектор Турции боится потерять российских туристов. Об этом заявил местный экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.