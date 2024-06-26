Somon Air возобновит прямые перелеты в Душанбе

Национальный авиаперевозчик Таджикистана Somon Air возобновляет прямые рейсы между Душанбе и Исламабадом с 27 июня, которые до этого выполнялись в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как отмечается в сообщении, рейсы планируется выполнять каждую неделю по четвергам, вылет из Душанбе будет осуществляться в 10:30 по местному времени, обратный рейс из Исламабада будет отправляться в 13:30. Полеты будут обслуживать самолеты Boeing 737-800 и 737-900.

"Возобновление рейса призвано укреплять и расширять двустороннее сотрудничество в культурно-гуманитарной, экономической, торговой и туристической сферах", - отметили в авиакомпании.



По данным новостного портала "Азия плюс", до этого прямые полеты в Исламабад из Душанбе перевозчик осуществлял в 2022 году, однако затем они были прерваны.

Компания Somon Air в настоящее время является единственным перевозчиком Таджикистана, осуществляющим полеты. Рейсы компании выполняются из Душанбе в города России, а также в Германию, Грузию, ОАЭ, Турцию, Китай, Индию, Саудовскую Аравию, Иран, Казахстан и Узбекистан